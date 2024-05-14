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Школьница и попытавшийся ее спасти мужчина утонули в Алтайском крае

Следователи возбудили уголовное дело

14 мая 2024, 09:48, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В райцентре Троицкого района Алтайского края утонули 11-летняя девочка и 51-летний мужчина, сообщили в Следкоме региона.

По предварительным данным, днем 13 мая девочка пошла с подругой на прогулку. Дети дошли до берега Большой речки, где несовершеннолетняя зашла в воду в непредназначенном для купания месте, но не смогла оттуда выбраться и утонула. Находившийся на противоположном берегу местный житель попытался ее спасти, однако и сам скрылся под водой.

В МЧС отметили, что тело рыбака извлекли на берег, а девочку искали спасатели вдоль берегов. Вскоре ее нашли водолазы. Также в ведомстве рассказали, что школьница оказалась в воде, так как оступилась на скользком берегу.

В произошедшем разбираются следователи. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Алтайский край Происшествия дети

Комментарии 2

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Гость

11:32:30 14-05-2024

Очень плохо. А мужик правильный, за ребенка жизнь отдал

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Гость

11:59:11 14-05-2024

Ничего не понятно, как надо так поскользнуться чтобы утонуть.

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