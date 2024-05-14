Школьница и попытавшийся ее спасти мужчина утонули в Алтайском крае
Следователи возбудили уголовное дело
14 мая 2024, 09:48, ИА Амител
В райцентре Троицкого района Алтайского края утонули 11-летняя девочка и 51-летний мужчина, сообщили в Следкоме региона.
По предварительным данным, днем 13 мая девочка пошла с подругой на прогулку. Дети дошли до берега Большой речки, где несовершеннолетняя зашла в воду в непредназначенном для купания месте, но не смогла оттуда выбраться и утонула. Находившийся на противоположном берегу местный житель попытался ее спасти, однако и сам скрылся под водой.
В МЧС отметили, что тело рыбака извлекли на берег, а девочку искали спасатели вдоль берегов. Вскоре ее нашли водолазы. Также в ведомстве рассказали, что школьница оказалась в воде, так как оступилась на скользком берегу.
В произошедшем разбираются следователи. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
11:32:30 14-05-2024
Очень плохо. А мужик правильный, за ребенка жизнь отдал
11:59:11 14-05-2024
Ничего не понятно, как надо так поскользнуться чтобы утонуть.