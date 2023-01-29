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Семилетний ребенок умер в районной больнице в Алтайском крае

Главврач медицинского учреждения рассказал, что медики полтора часа боролись за его жизнь

29 января 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Волчихинской ЦРБ скончался семилетний ребёнок. Об этом рассказали подписчики сообщества "В курсе 22".

По словам местных жителей, пациент страдал от ангины. В социальных сетях люди отметили, что у них накопилось много жалоб на работу больницы и отсутствие специалистов. Жители района хотят собирать подписи, чтобы отправить руководство больницы в отставку.

Главврач Волчихинской ЦРБ Татьяна Харлова рассказала, что врачи полтора часа боролись за жизнь ребёнка.

"До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребёнка. Они в течение полутора часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае", – сказала она.

Региональный Минздрав принёс соболезнования родным и близким умершего.

 

 

Комментарии 8

  • это здравозахоронение от (нашего)правительства и верховного
    29 января, Гость   Ответить
  • Муниципальные больницы у нас стали полигоном для начинающих врачей. Как только кто-то из них становится толковым, его тут же забирают в платную клинику. А на его место берут нового стажёра, который диагнозы берет в интернете.
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, не забирают. У кого мозги есть те сами уходят. Вот и остаются неучи, которые кое-как диплом получили с тройками.
    29 января, Гость   Ответить
  • Главврача и его зама по лечебной частив отставку. Лечащего врача в тюрьму за убийство ребенка и пожизненное лишение докторской практики и лечения людей.
    29 января, Гость   Ответить
  • А в каком состоянии ребенок поступил в больницу? Не понятно из текста, до критического состояния его довели в больнице или дома?
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, при таком раскладе никакой врач вообще даже близко к любому больному не подойдет. Все будет только в частных клиниках, за деньги, где первым делом вам сунут бумагу на подпись, что вы все делаете на свой страх и риск и снимаете с врачей и персонала всю ответственность.
    29 января, Гость   Ответить
  • Да , уволить весь персонал , а лечиться всем в церковь !
    30 января, Гость   Ответить
  • Лечащего врача в тюрьму за убийство ребенка и пожизненное лишение докторской практики и лечения людей - истеричка? простите за вопрос, но это прям бред какой-то! Вы разобрались в ситуации? Вам известно кто виноват? В 2012 году лежали с сыном в больнице, была повальная вирусная пневмония у детей, все палаты под завязку (ни какой пандемии и истерии). Так вот одна мамаша алкашка ушла самовольно с ребенком на выходные, а в понедельник утром их на скорой обратно привезли, только мальчишку 8 лет уже не спасли, пошел отек за эти два дня и все! Кто виноват был? Врач? Тут тоже не понятно состояние реббенка при поступлении в больницу.
    30 января, Гость   Ответить
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