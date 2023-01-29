Семилетний ребенок умер в районной больнице в Алтайском крае

Главврач медицинского учреждения рассказал, что медики полтора часа боролись за его жизнь

29 января 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Волчихинской ЦРБ скончался семилетний ребёнок. Об этом рассказали подписчики сообщества "В курсе 22".

По словам местных жителей, пациент страдал от ангины. В социальных сетях люди отметили, что у них накопилось много жалоб на работу больницы и отсутствие специалистов. Жители района хотят собирать подписи, чтобы отправить руководство больницы в отставку.

Главврач Волчихинской ЦРБ Татьяна Харлова рассказала, что врачи полтора часа боролись за жизнь ребёнка.

"До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребёнка. Они в течение полутора часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае", – сказала она.

Региональный Минздрав принёс соболезнования родным и близким умершего.