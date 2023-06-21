Семилетняя девочка пострадала в результате аварии в Барнауле

По словам очевидцев, водитель отечественного авто подрезал иномарку, в которой находился ребенок

21 июня 2023, 20:44, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Серьезное ДТП произошло на улице Антона Петрова возле пересечения с улицей Малахова. Кадры с места происшествия опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".

Как рассказали в ГИБДД Барнаула, в 17:15 произошло столкновение ИЖ-27175 под управлением мужчины 1975 года рождения и автомобиля Nissan Skyline под управлением женщины 1988 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получила семилетняя девочка, которая находилась в иномарке. Ей оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Подробности выясняются. Отметим, что, по словам очевидцев, отечественный автомобиль подрезал Nissan, из-за чего и произошла авария.