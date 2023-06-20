Два человека пострадали при опрокидывании иномарки на Алтае

Водитель был без прав

20 июня 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай при опрокидывании иномарки пострадали два человека, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 17 июня около 09:40 в Шебалинском районе. 40-летний местный житель ехал на Toyota Corolla со стороны села Мыюта в направлении райцентра, но по пути не справился с управлением и автомобиль улетел в кювет.

Водитель и его 39-летний пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Во время разбирательства полицейские установили, что сельчанин сел за руль, не имея водительских прав. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее следователи предъявили обвинение 42-летнему автомобилисту из Заринска, по вине которого погибли три человека, среди них двое детей.