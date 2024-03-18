Семилетняя девочка умерла в кабинете стоматолога в Ленинградской области

Состояние ребенка ухудшилось после введения анестезии

18 марта 2024, 20:45, ИА Амител

Вывеска стоматологической клиники / Baza

Семилетняя девочка скончалась в кабинете стоматолога в Ленинградской области. Об этом сообщает Baza.

Ребенку нужна была замена кардиостимулятора. Для выполнения процедуры необходимо получить справку от стоматолога.

Девочку привели в клинику "Визит стома" в Кудрово, где после осмотра решили удалить зуб. Маленькой пациентке ввели анестезию, но она почувствовала себя плохо.

Сотрудники стоматологии вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось.

Сейчас клиника закрыта. Следователи проводят проверку.