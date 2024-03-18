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Семилетняя девочка умерла в кабинете стоматолога в Ленинградской области

Состояние ребенка ухудшилось после введения анестезии

18 марта 2024, 20:45, ИА Амител

Вывеска стоматологической клиники / Baza
Вывеска стоматологической клиники / Baza

Семилетняя девочка скончалась в кабинете стоматолога в Ленинградской области. Об этом сообщает Baza.

Ребенку нужна была замена кардиостимулятора. Для выполнения процедуры необходимо получить справку от стоматолога. 

Девочку привели в клинику "Визит стома" в Кудрово, где после осмотра решили удалить зуб. Маленькой пациентке ввели анестезию, но она почувствовала себя плохо.

Сотрудники стоматологии вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось. 

Сейчас клиника закрыта. Следователи проводят проверку.

Происшествия

Комментарии 4

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Николай

21:15:30 18-03-2024

Мутная история.
Если у ребенка была непереносимость препарата, быть может яжеродителям надо было тщательно обследовать своего ребенка, чтобы знать какие лекарства вредны а какие нет.

И причем тут кардиостимулятор и справка от стоматолога с удалением зуба.
Раз стоит стимулятор значит сердечко слабое.

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Гость

09:52:18 19-03-2024

Николай (21:15:30 18-03-2024) Мутная история.
Если у ребенка была непереносимость препарат... На все лекарства не проверишь.

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Афиноген

08:50:38 19-03-2024

Вот такое у нас здравохранение ,не на словах ,а на деле.

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Гость

09:15:16 19-03-2024

аллергическая реакция на лидокаин, анафилактический шок... отсутствие экстренной помощи .. раньше при введении анестезии делали пробы, сейчас много лет ставят со слов ... сам говоришь есть нет... ни ребенок ни родители могли просто не знать .. есть или нет аллергическая реакция.. вот итог.. жаль

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