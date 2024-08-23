Семимесячную девочку, которую сибирячка хотела сдать в детдом, отдали бабушке

Бабушке пришлось обойти многих чиновников, чтобы девочка осталась у нее

23 августа 2024, 18:40, ИА Амител

Младенец в кроватке / Фото: pxhere.com

Семимесячную девочку, от которой отказалась 35-летняя мать с накаченными губами, передали под опеку бабушке, пишет "КП-Новосибирск".

Брюнетка с мужем привезли новорожденную дочку из Сочи к бабушке в Сибирь. Сказали, что родных в Сочи нет, а одним тяжело.

"Нам с мужем по 35 лет, мы хотим путешествовать. Для каждого человека важно жить и наслаждаться жизнью! Разве нет? Я много вкладываю во внешность. Вы мои фото видели на странице мужа, я красивая там? Я забыла о существовании дочки! Пускай поскорей ее заберут в детский дом, мне просто все равно на нее!" - заявила мать девочки.

Изначально бабушке дали временную опеку - на полгода. Эта временная опека действовала до 16 августа, так что малышку на законных оснований могли изъять. Бабушке пришлось обойти многих чиновников, чтобы девочка осталась у нее. В итоге женщина добилась своего - на нее оформили постоянную опеку.