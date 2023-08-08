Троих детей забрали у сибирячки после подзатыльника девочке в лифте дома
Мать оштрафовали, следователи СК начали проверку
08 августа 2023, 23:03, ИА Амител
В Новосибирске сотрудники ПДН изъяли троих детей из семьи после появления в соцсетях видео, на котором женщина дает "воспитательный подзатыльник" ревущему ребенку, пишет "КП-Новосибирск".
"Мать оштрафовали за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, следователи СК начали проверку. 7 августа забрали троих детей из семьи", – отмечает издание.
Осведомленные соседи рассказали, что женщина с мужем примерно месяц снимают квартиру и живут в основном на детские пособия. А их старшая пятилетняя дочка допоздна гуляла на детской площадке без присмотра.
"Мы написали заявление в полицию на эту семью, но никакой реакции не было", – рассказали жители дома.
При этом дети одеты прилично, выглядят опрятно. Но, по мнению соседей, родители явно недосматривают за ними и сурово их воспитывают. Они уверены, что из благих намерений опубликовали видео с подзатыльником в соцсетях и написали жалобы правоохранителям.
Юрист Георгий Солдатов пояснил изданию, что из-за видео с подзатыльником забрать ребенка не могут, можно лишь составить протокол и привлечь к административной ответственности. После такого предупреждения органы опеки могут пойти в суд для ограничения или лишения прав ребенка.
03:21:38 09-08-2023
На что теперь бабища с мужем жить будут ?
07:38:44 09-08-2023
Раньше рожали по любви и по залёту, а нынче для наживы .
09:31:35 09-08-2023
Гость (07:38:44 09-08-2023) Раньше рожали по любви и по залёту, а нынче для наживы .... А залет от любви!
09:02:18 09-08-2023
"Добрые" соседи. Люди живут 1 месяц, а соседи уже всё узнали, кто чем живёт....Да, уж!
09:06:31 09-08-2023
Осведомленные соседи рассказали, что женщина с мужем примерно месяц снимают квартиру и живут в основном на детские пособия. -----------откуда инфа про пособия??? такое чувство, что новосибирцы начинают обгонять барнаульцев по неадекватности. а раньше ноздря в ноздрю шли.
09:19:25 09-08-2023
это какие ж у них пособия, если хватает на аренду квартиры и на жизнь?
09:32:31 09-08-2023
А еще многодетные уверяют, что рожают от любви к детям. Пусть пособия вернет!
11:21:15 09-08-2023
Там скорее всего одна соседка очень активная и не адекватная, шумели дети вот она и начала свою бурную деятельность, неадекватны это страшно. За месяц она все узнала, чем живёт семья, за подзатыльник заяву накатала.
12:34:59 09-08-2023
Гость (11:21:15 09-08-2023) Там скорее всего одна соседка очень активная и не адекватная... Да и правильно сделала. Не надо детей лупить, и никто на вас заявление не напишет.
14:24:13 09-08-2023
Гость (12:34:59 09-08-2023) Да и правильно сделала. Не надо детей лупить, и никто на вас... во всяком случае при свидетелях
12:05:31 09-08-2023
Дети, конечно, счастливы безмерно. Ведь теперь они будут расти в ДЕТДОМЕ! Какая ни есть мать, всё лучше чужой тётки. Неравнодушным соседям остаётся только тоже счастья пожелать.
12:11:27 09-08-2023
Гость (12:05:31 09-08-2023) Дети, конечно, счастливы безмерно. Ведь теперь они будут рас... да никто не заберет детей за подзатыльник. Поставят на учет семью. Погрозят пальчиком. Выпишут штраф
12:33:06 09-08-2023
Гость (12:05:31 09-08-2023) Дети, конечно, счастливы безмерно. Ведь теперь они будут рас... Чем лучше? Жестокое воспитание и регулярные унижения калечат личность. Что потом из этих детей вырастет при такой матери?
12:55:43 09-08-2023
Гость (12:33:06 09-08-2023) Чем лучше? Жестокое воспитание и регулярные унижения калечат... Зализывание мест дефикации тоже ничем хорошим не кончается. Про регулярное унижение откуда знаете? Бывают исключительные случае когда по другому ребенок ну вооще не понимает.
13:12:00 09-08-2023
Гость (12:55:43 09-08-2023) Зализывание мест дефикации тоже ничем хорошим не кончается. ... Во-первых - дефЕкации. Во-вторых, не надо кидаться из крайности в крайность. Держитесь золотой середины.
12:24:52 09-08-2023
- Были ситуации, когда девочку просто не пускали домой. 2 августа она в пол-одиннадцатого вечера просилась домой, а отчим говорил ей по домофону: «Кто ты? Чья ты? Иди еще погуляй». После этого мы написали заявление в полицию на эту семью, но никакой реакции не было, - вспоминают соседи. - У нее вообще четверо детей. Где первый ребенок - неизвестно, второй девочке - 5 лет, мальчику - 2 - 2,5 года, а еще одной девочке около годика. Ситуация обострилась 5 августа. Соседи заметили, что из окна третьего этажа свисают два ребенка - пятилетняя девочка и ее двухлетний брат. Они высовывались по пояс. Возмущенные соседи вызвали спасателей и полицию. - В этот момент Алина с мужем и маленьким ребенком вернулись домой. Как они могли оставить детей одних и еще окна не закрыть? Вообще непонятно. Мы написали второе заявление в полицию, и в этот же день к ней приехали из отдела ПДН. 2 августа девочка получила от мамы в лифте по уху. По словам жильцов дома, дочь испортила матери планы, потому что не хотела оставаться с младшими. Алина никуда не уехала, разозлилась и шлепнула девочку по уху. - Девочка постоянно говорила, что ее бьют дома ремнем и что родители пьют, - говорят жильцы дома.
12:53:19 09-08-2023
Вот и до нас постепенно добирается ювеналка. Забирать детей у родных и отдавать воспитывать другим за деньги или продавать.
13:13:49 09-08-2023
гость (12:53:19 09-08-2023) Вот и до нас постепенно добирается ювеналка. Забирать детей ... Не надо лупить детей, заботьтесь о них, вовремя кормите, одевайте по погоде, вовремя лечите. И никто их у вас не заберет. А то как к зверушке какой относятся к ребенку, а виновата потом ювеналка.