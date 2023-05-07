Съёмки нового сезона "Очень странных дел" отложили из-за забастовки сценаристов

Шоураннеры проекта выразили надежду на то, что стороны придут к компромиссу и работа продолжится

07 мая 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из-за забастовки сценаристов, проходящей в США, остановились съёмки сериала "Очень странные дела". Об этом в социальных сетях рассказали шоураннеры проекта братья Дафферы.

Они пояснили, что даже после начала съёмок работа над сценарием не заканчивается, но сейчас, в условиях забастовки, продолжать её невозможно.

Авторы сериала выразили надежду на то, что стороны смогут найти компромисс, а производство пятого сезона продолжится.

Первая за 15 лет забастовка сценаристов началась после неудачных переговоров с Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV о повышении зарплат.