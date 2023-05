Amic.ru рассказывает хронологию вселенной "Звёздных войн" — с фильмами и сериалами

04 мая 2023, 06:45, Дмитрий Негреев

Дарт Вейдер в фильме "Изгой-один"/ Фото: kinopoisk.ru

4 мая традиционно во всём мире празднуется неофициальный День "Звёздных войн". Дата выбрана из-за того, что фраза из фильма May the Force be with you ("Да пребудет с тобой Сила") похожа на May the fourth be with you (fourth – четвёртый и May – май). В честь праздника amic.ru рассказывает, на какие эпохи делятся "Звёздные войны", какая хронология у вселенной и в каком порядке смотреть фильмы и сериалы саги, покорившей мир.

Что такое "Звёздные войны"?

"Звёздные войны" – это огромная фантастическая вселенная, которую придумал американский режиссёр Джордж Лукас. Она объединяет в себе киноэпопею из полнометражных и телевизионных фильмов, игровых и анимационных сериалов, романы, повести, рассказы, комиксы и журналы, компьютерные игры и так далее.

Ключевые персонажи "Звёздных войн" – это рыцари-миротворцы джедаи. Они способны направлять энергетическое поле – силу, поднимать с её помощью предметы и отбрасывать врагов. В качестве оружия джедаи используют световые мечи зелёного, голубого, жёлтого, фиолетового и других цветов, кроме красного. Красные световые мечи имеются у врагов джедаев – ситхов.

События "Звёздных войн" происходят "давным-давно в далёкой-далёкой Галактике". Это, по сути, сказочный мир со своими условностями.

Постер к фильму "Звёздные войны: Возвращение джедая"/ Фото: starwars.com

Канон и "легенды"

Сейчас "Звёздные войны" делятся на два больших пласта – канон и так называемые легенды. Разделение произошло после того, как компания Disney купила компанию Lucasfilm, владевшую "Звёздными войнами". После этого корпорация сделала книги, комиксы, видеоигры и большинство сериалов (кроме "Войн клонов") неканоничными.

Заря джедаев и Старая Республика

История "Звёздных войн" стартует задолго до фильмов. Всё началось с рассвета джедаев. Об этой эпохе мало что известно, эту эпоху ввели в канон только недавно. Её должны представить в фильме о самом первом джедае, который должен выйти в конце 2027 года.

Затем в далёкой-далёкой Галактике была Старая Республика. Её ввели ещё в старом каноне двумя легендарными видеоиграми, о которых слышал каждый любитель интерактивных развлечений. Это игры "Звёздные войны: Рыцари Старой Республики" и "Звёздные войны: Рыцари старой Республики 2: Лорды ситхов". Потом вышла ещё и онлайн-игра "Звёздные войны: Старая Республика", а также несколько комиксов и книг, посвящённых эпохе. Сначала Disney признал этот временной отрезок неканоничным, однако теперь он – официальная часть истории "Звёздных войн", и главный герой первой видеоигры Реван даже упоминался в девятом эпизоде саги. Каноничных произведений о Старой Республике от Disney ещё не выходило.

Высокая Республика

"Новоделом" Disney стало введение так называемой Высокой Республики, когда джедаи переживали время наивысшего расцвета. Пока по этому временному периоду вышло несколько книг и комиксов, также 4 мая Disney выпустил детский мультсериал "Звёздные войны: Приключения юных джедаев", который вряд ли расскажет что-то ценное об эпохе. Однако в 2024 году должна состояться премьера полноценного сериала о Высокой Республике под названием "Аколит", который расскажет о конце этого временного периода от лица ситхов.

Скриншот из трейлера игры Star Wars The Old Republic

Падение джедаев

С эпохи падения джедаев начинаются полнометражные фильмы по франшизе. Об этой эпохе рассказывает трилогия приквелов "Звёздных войн", которая выходила с 1999 по 2005 год. Хронологически именно с неё стартует так называемая "Сага Скайуокеров", состоящая из девяти эпизодов.

Итак, трилогия включает в себя фильмы "Эпизод 1: Скрытая угроза" (1999), "Эпизод 2: Атака клонов" (2002) и "Эпизод 3: Месть ситхов" (2005). Эти три фильма – предыстория оригинальной трилогии о превращении джедая Энакина Скайуокера в злодея Дарта Вейдера, о падении республики и истреблении джедаев. Все три эпизода снял создатель саги Джордж Лукас.

В первой части мы видим маленького Энакина, который знакомится с Оби-Ваном Кеноби и королевой Падме Амидалой. Во второй части Энакин уже взрослый, он учится у Оби-Вана и тайно женится на Падме – при том, что джедаи запрещают браки.

Энакин Скайуокер и Падме Амидала во втором эпизоде "Звёздных войн"/ Фото: kinopoisk.ru

В финальной части трилогии Энакин для спасения Падме переходит на тёмную сторону Силы, убивает многих джедаев и сражается с Оби-Ваном. Учитель побеждает ученика, но не может его убить и оставлять умирать Энакина в лаве без рук и без ног. Палпатин спасает юного ситха и облачает его в костюм Дарта Вейдера. Солдаты-клоны по приказу злодея канцлера Палпатина убивают большую часть джедаев и разрушают их храм. Республика превращается в тоталитарную Империю. Падме в итоге умирает, рожая Люка и Лею Скайуокеров. Они станут главными героями оригинальной трилогии. Люка отправляют на ферму Ларсов, а Лею отдают сенатору Бейлу Органе, давочке дают фамилию Органа.

Трилогию приквелов отлично дополнил полнометражный мультфильм и мультсериал "Войны Клонов" (фильм – это, по сути, расширенная первая серия сериала), действие которого разворачивается между вторым и третьим эпизодами саги. Выходил сериал с 2008 по 2020 год.

Дело в том, что в конце второго эпизода "Звёздных войн" начинается масштабная Война клонов, а в начале третьего эпизода она уже заканчивается. Мультсериал позволяет нам узнать подробнее об этом конфликте. Главными героями здесь являются всё те же Энакин Скайуокер и Оби-Ван Кеноби, которые участвуют в войне на стороне республики. Кроме того, появилась и новая героиня – ученица Энакина Асока Тано, которая постепенно стала главным героем шоу и приобрела любовь фанатов.

Сериал состоит из сюжетных арок по четыре эпизода, в каждой арке рассказывается о конкретном эпизоде конфликта. Некоторые из них – проходные, а другие существенно дополнили мифологию вселенной и глубже показали переход Энакина Скайуокера на тёмную сторону Силы. Кроме того, из "Войн клонов" "растут ноги" современных сериалов по "Звёздным войнам", многие персонажи этих шоу пришли из мультсериала.

Энакин Скайуокер и Оби-Ван Кеноби в битве на Мустафаре/ Фото: kinopoisk.ru

Правление Империи

После падения республики началась эпоха империи, и ей посвящено несколько сериалов и фильмов франшизы. О событиях начала правления империи рассказывает мультсериал "Бракованная партия" (2021 – до сих пор), который "отпочковался" от "Войн клонов". Изначально "Бракованная партия" была аркой в последнем, седьмом сезоне "Войн клонов", однако потом её превратили в отдельное шоу, оставив анимацию из прародителя.

О периоде правления империи есть и полнометражный фильм "Хан Соло. Звёздные войны: Истории", вышедший в 2018 году. Действие картины разворачивается через шесть лет после "Мести ситхов". Фильм рассказывает предысторию одного из главных героев оригинальной трилогии – Хана Соло. Зритель узнаёт, как он получил прозвище Соло, познакомился с Чубаккой и стал капитаном "Тысячелетнего сокола".

Практически в том же временном отрезке разворачивается действие сериала "Оби-Ван Кеноби" (2022). В нём рассказывают, как Оби-Ван узнал о том, что Дарт Вейдер – это Энакин Скайуокер, и показывают их первую встречу после битвы в третьем эпизоде. В сюжете также появляются маленькие Люк и Лея.

Кадр из сериала "Оби-Ван Кеноби"/ Фото: kinopoisk.ru

Эпоха восстания

Во время правления Империи в Галактике появляются повстанцы, и открывается новая эпоха "Звёздных войн".

Хронологически первым произведением по ней можно назвать сериал "Андор". Он рассказывает о формировании Повстанческого альянса и всех сложностях построения Восстания. Главный герой – вор Кассиан Андор, который вовлекается в череду политических интриг и заговоров.

Во времена "Андора" происходит и действие мультсериала "Повстанцы", который продолжает многие сюжетные линии "Войн клонов", хоть и выполнен в другом визуальном стиле. Сериал рассказывает о команде повстанцев, которая состоит из 14-летнего джедая Эзры Бриджера, его учителя-джедая Кэнана Джарруса, пилота Геры Синдулы, солдата Зеба Оррелиоса, девушки-мандалорца Сабин Врен и астродроида Чоппера. Они помогают зарождению альянса повстанцев.

"Повстанцы" – это второй по значимости мультсериал по "Звёздным войнам". Он также существенно расширяет лор и историю ключевых персонажей вселенной. В шоу появилось много персонажей саги – большую роль в сюжете играли знакомые по "Войнам клонов" Асока Тано и Бо-Катан Крайз, также появились Дарт Войдер, Дарт Сидиус, Оби-Ван Кеноби, Йода, Лэндо Калриссиан , Лея Органа, Дарт Мол и другие герои и злодеи.

"Андор" – это приквел к полнометражному фильму "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", вышедшему в 2016 году. Это фильм всё той же эпохи правления Империи. В картине рассказывается прямая предыстория четвёртого эпизода саги.

По сюжету фильма группа повстанцев крадёт чертежи нового опасного оружия Империи – "Звёзды смерти", которая может уничтожать планеты. Фильм заканчивается ровно на том моменте, на котором начинается четвёртый эпизод саги – "Новая надежда", когда принцесса Лея Органа получает чертежи "Звёзды смерти".

Кадр из фильма "Изгой-один. Звёздные войны: Истории"/ Фото: kinopoisk.ru

"Новая надежда" стала первым вышедшим фильмом по "Звёздным войнам", именно с неё всё и началось. Она появилась в американских кинотеатрах аж в 1977 году. Сначала эта картина называлась просто "Звёздные войны", а номер эпизода и подзаголовок появился уже потом. Режиссёром выступил Джордж Лукас, он же написал сценарий.

В этой картине начинается история Люка Скайуокера. Он знакомится с Оби-Ваном Кеноби, принцессой Леей Органой, Ханом Соло и Чубаккой, учится быть джедаем и впервые сталкивается с Дартом Вейдером. По найденным в "Изгое-один" чертежам повстанцы с помощью Люка уничтожают "Звезду смерти". В середине фильма в сражении с Вейдером гибнет Оби-Ван Кеноби.

История "Новой надежды" продолжилась в пятом эпизоде с подзаголовком "Империя наносит ответный удар". Эта картина считается одной из лучших частей саги и одним из самых высоко оценённых фильмов в истории кино. Правда, режиссировал его уже не Джордж Лукас, а Ирвин Кершнер. Создатель саги только писал сюжет.

Именно в этом фильме из уст Дарта Вейдера звучит знаменитая фраза "Люк, я твой отец", в сюжете появляются Лендо Калриссиан и Боба Фетт, а Люк Скайуокер впервые сражается на световых мечах с Дартом Вейдером и учится у мастера Йоды быть джедаем. Заканчивается фильм заточением Хана Соло у Джаббы Хатта и потерей руки Люком в битве с Вейдером.

Шестой эпизод, "Возвращение джедая", снял также не Лукас, а Ричард Маркуанд. Но Лукас снова выступил автором сценария. В этой части Люк узнаёт, что Лея – его родная сестра, герои разрушают ещё одну "Звезду смерти", Дарт Вейдер убивает главного злодея – императора Палпатина – и умирает сам, успев вернуться на светлую сторону Силы. Империя разваливается и уступает место Новой Республике.

Битва Оби-Вана с Дартом Вейдером в 4 эпизоде "Звёздных войн"/ Фото: kinopoisk.ru

Новая Республика

Эпоха Новой Республики пока что представлена в "Звёздных войнах" только сериалами. На данный момент вышли два из них – "Мандалорец" и его спин-офф "Книга Бобы Фетта". Причём они непосредственно связаны друг с другом.

В "Мандалорце" рассказывается о судьбе одинокого охотника за головами Дина Джарина, который берёт под свою защиту чувствительного к Силе малыша Грогу. Он решает найти джедаев и передать Грогу им, в итоге малыш попадает к Люку Скайуокеру, но решает вернуться назад к Дину Джарину. Они продолжают путешествие и помогают мандалорцам вернуться на свою родную планету, которую те покинули во время правления империи.

На данный момент вышло уже три сезона "Мандалорца", и сериал ещё будет продолжаться. Во втором сезоне появился персонаж Боба Фетт, который якобы умер в шестом эпизоде саги, но на самом деле выжил. После финала второго сезона "Мандалорца" о Бобе Фетта вышел отдельный мини-сериал "Книга Бобы Фетта", который стал прямым продолжением "Мандалорца". Из сериала мы узнали о спасении Бобы Фетта и увидели, как он начал управлять криминальной империей Хаттов на Татуине.

Мандалорец и Грогу/ Фото: kinopoisk.ru

Но это не единственный спин-офф "Мандалорца". Уже в августе 2023 года выйдет сериал "Асока" об Асоке Тано. Этот сериал продолжит события "Повстанцев" и "Мандалорца" и расскажет о конфликте с имперским гранд-адмиралом Трауном (этот персонаж попал в канон "Звёздных войн" из расширенной вселенной. Да и сама расширенная вселенная началась с книжной трилогии о Трауне от писателя Тимоти Зана).

Во временной период Новой Республики войдёт и телесериал "Звёздные войны: Опорная команда", который выйдет в 2023 году. Он расскажет о четверых детях, которые заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой. Пока что известно о нём мало.

Все проекты эпохи о Новой Республике ("Мандалорец", "Асока" и "Минимальный экипаж") должны закончиться масштабным фильмом-кроссовером, который выйдет в 2029 году. Срежиссирует его Дейв Филони, занимавшийся всеми главными сериалами по "Звёздным войнам" – от "Войн клонов" до "Мандалорца".

Восстание Первого Ордена

Новая Республика продержалась недолго и на смену ей пришёл Первый Орден. Впервые зрители увидели его в седьмом эпизоде саги – "Звёздные войны: Пробуждение силы", который вышел в конце 2015 года. Снял фильм режиссёр Дж.Дж. Абрамс.

Битва Кайло Рена с Рей в сельмом эпизоде "Звёздных войн"/ Фото: kinopoisk.ru

Эпизод представил нам новых главных героев – мусорщицу Рей, лётчика По Демерона и бывшего штурмовика Финна, а также злодеев Кайло Рена (бывшего Бена Соло, который перешёл на тёмную сторону Силы), верховного лидера Сноука и генерала Армитажа Хакса. В фильме также появились Хан Соло и Лея Органа, в последней сцене зрители увидели и Люка Скайуокера, который по сюжету пропал.

Сюжет седьмого эпизода напоминал четвёртый. Нам представили очередную "Звезду смерти", называемую теперь "Старкиллер", которую в конце так же удалось уничтожить. Новая Республика в фильме гибнет, а Первому Ордену остаётся противостоять только Сопротивление. Хан Соло в фильме умирает от руки своего сына.

Сюжет седьмой части продолжился в восьмом эпизоде – "Последние джедаи", который вышел в 2017 году. Фильм снял Райан Джонсон. В картине Рей обучается у Люка, Кайло Рен свергает и убивает Сноука и сам становится Верховным лидером. Первому Ордену почти удаётся уничтожить Сопротивление, загнав его остатки в угол, но Люк Скайуокер жертвует собой и даёт всем сбежать.

Люк Скайуокер в восьмом эпизоде "Звёздных войн"/ Фото: kinopoisk.ru

Финалом истории стал девятый эпизод – "Скайуокер. Восход", в котором внезапно вернулся император Палпатин. Оказалось, что на самом деле это он создал Сноука как марионетку, а сам управлял Первым Орденом. В это время он где-то добыл огромный флот звёздных разрушителей и решил с помощью него вновь возродить Империю.

В фильме вернулся не только Палпатин, но и Лэндо Калриссиан. По сюжету принцесса Лея умирает, Кайло Рен возвращается на светлую сторону и происходит Битва на бывшей планете ситхов Экзегол. Там Рей и Кайло Рен объединяются и окончательно побеждают императора Палпатина. При этом Кайло Рен гибнет, а Рей выживает и берёт фамилию Скайуокер.

Стоит сказать, что к эпохе Первого Ордена относится и один мультсериал из двух сезонов под названием "Звёздные войны: Сопротивление". Его действие начинается ещё за полгода до седьмого эпизода, происходит параллельно ему и восьмому эпизоду и заканчивается незадолго до девятого. Это – сериал о пилотах, который рассчитан на детскую аудиторию и никак не развивает лор и вселенную.

Новый Орден джедаев

Новый Орден джедаев анонсировали совсем недавно – в апреле 2023 года. Пока о нём нет ни одного произведения. Однако известно, что в декабре 2025 года выйдет фильм Шармин Обаид, действия которого развернутся через 15 лет после девятого эпизода. Фильм расскажет о том, как Рей Скайуокер создаёт Новый Орден джедаев.