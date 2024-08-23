Семнадцать членов экипажа атакованного ВСУ парома "Кавказ" доставили на берег

О погибших не сообщается

23 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Кадр видео из соцсетей

Семнадцать членов экипажа парома, атакованного Вооруженными силами Украины в порту "Кавказ", удалось спасти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный округ войск нацгвардии РФ.

"В спасательной операции после удара ВСУ по парому в порту "Кавказ" принимал участие морской отряд Росгвардии. 17 человек, поднятые из воды, оперативно доставлены на катерах на берег", — заявили в ведомстве.

Напомним, что 22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами. Пожару присвоили третий ранг сложности. В оперштабе Краснодарского края заявили, что судно затонуло после атаки. Возгорания на территории порта не было.