Семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком после отдыха на Алтае

Глава семейства выехал на встречку и врезался в грузовик

29 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Омской области

В Омской области погибла семья из четырех человек при столкновении с грузовиком, сообщили региональном МВД.

Авария случилась днем 26 июля. По предварительным данным, 39-летний водитель Renault Logan ехал по трассе Челябинск – Новосибирск и в районе 834-го километра выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом Scania под управлением 50-летнего мужчины.

В результате водитель легковушки и его пассажиры – 43-летняя супруга, 14-летний мальчик и 11-летняя девочка – скончались на месте.

По данным "МК-Новосибирск", семья была родом из Тюмени и в день своей гибели возвращалась домой после отдыха на Алтае. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, 25 июля в Республике Алтай по дороге на Каракольские озера перевернулся грузовик с туристами, в результате чего один человек погиб, еще 11 пострадали.