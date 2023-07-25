Четыре ребенка пострадали при переворачивании грузовика с туристами на Алтае

Всех пострадавших на данный момент доставляют в Чемальскую республиканскую больницу

25 июля 2023, 13:29, ИА Амител

Фото иллюстративное / МВД по Республике Алтай

11 человек пострадали при переворачивании грузовика с туристами, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Алтай.

Напомним, инцидент произошел в 08:58 утра 25 июля в Чемальском районе – в горной и труднодоступной местности. Туристов на грузовом автомобиле ГАЗ-66 "кунг" везли на Каракольские озера из Элекмонара.

Спасатели добрались до места происшествия к 13:00. По уточненным данным, в машине находилось 16 человек: один водитель и 15 туристов.

"Пострадало 11 человек, из них четыре ребенка, погиб один взрослый человек", – рассказали в ведомстве.

Пострадавших на данный момент доставляют в Чемальскую республиканскую больницу.

Республиканский СК начал доследственную проверку: следователям предстоит выяснить все обстоятельства и дать оценку качеству услуг по организации отдыха и перевозке людей.