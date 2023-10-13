Семья, заморившая ребенка в Красноярске, получала деньги от государства

Они занимались выращиванием продуктов из конопли, черного тмина, кедрового ореха

13 октября 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Семья Жителевых, заморившая до смерти двухлетнюю дочь, получала деньги от государства. Об этом сообщает Kras Mash.

190 тысяч рублей они получили от Центра занятости, а еще 280 – от Минсоцзащиты. Супруги занимались изготовлением продуктов из конопли, черного тмина, кедрового ореха.

Умершую девочку родители лечили гомеопатией, а бизнес закрыли сразу после того как она умерла.

По информации телеграм-канала, болеющему ребенку даже не вызвали скорую помощь.