Семьям мобилизованных хотят выдавать древесину без очереди на Алтае

Деловую древесину планируют давать на строительство и ремонт жилого дома и надворных построек

21 марта 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае семьям мобилизованных смогут выдавать льготную деловую древесину без очереди, сообщает АКЗС.

Соответствующий законопроект разработан по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Документ рассмотрят на мартовской сессии Заксобрания.

"Семьи наших военнослужащих земляков обратились ко мне с предложением внести изменения в краевой закон. Считаю, что они имеют право получать древесину на строительство домов вне очереди. Рассчитываю на поддержку депутатов АКЗС в быстром рассмотрении и принятии такого решения", – отметил глава региона.

Напомним, действующий закон даёт право жителям региона закупить по сниженным ценам деловую древесину – для строительства жилого дома (70 куб. м), для ремонта жилого дома и надворных построек (15 куб. м).

Согласно законопроекту, за деловой древесиной вне очереди могут обратиться мобилизованные, добровольцы или члены их семей.

"Имеющие в собственности земельные участки для строительства или ведения личного подсобного хозяйства, разрешение на строительство, но не имеющие жилья в собственности. Также должны постоянно проживать на территории Алтайского края", – уточнили в АКЗС.

Ранее алтайские депутаты "срезали" норматив бесплатной древесины ради уменьшения очередей.