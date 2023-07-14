Семьям погибших при создании укреплений в приграничных регионах выплатят по 5 млн руб

В случае ранения сумма составит 3 млн рублей

14 июля 2023, 18:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает компенсации за ранения и гибель работникам, которые занимаются постройкой фортификаций на приграничных территориях РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях как для сотрудников органов власти, так и для остальных граждан.

Согласно указу, в случае ранения человеку будут перечислять 3 млн рублей. Если же работник погиб в результате ранения, то его семья получит 5 млн рублей. Право на выплату имеют супруги, родители, дети, а также братья и сестры. Если сперва человеку перечислили деньги за ранение, то выплату скорректируют на их сумму.

Путин также поручил правительству установить источники финансирования, порядок назначения и проведения выплат, а также механизм определения причинно-следственной связи между ранением и смертью. На это отводится 30 дней.