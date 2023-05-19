Семью победителя шоу "Замуж за Бузову" проверила комиссия ПДН
Неизвестные пожаловались на то, что пара плохо ухаживает за ребёнком
19 мая 2023, 11:03, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Комиссия по делам несовершеннолетних проверила семью Дениса Лебедева – победителя шоу "Замуж за Бузову". Об этом сообщает StarHit.
Недавно в семье Лебедева родилась дочь, а через некоторое время неизвестные пожаловались на то, что пара якобы плохо ухаживает за ребёнком.
Сотрудники комиссии отреагировали на жалобу, но заключили, что девочка проживает в отличных условиях.
Супруга Лебедева считает, что жалобу направили хейтеры, которые хотят насолить её семье.
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