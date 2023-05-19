Семью победителя шоу "Замуж за Бузову" проверила комиссия ПДН

Неизвестные пожаловались на то, что пара плохо ухаживает за ребёнком

19 мая 2023, 11:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Комиссия по делам несовершеннолетних проверила семью Дениса Лебедева – победителя шоу "Замуж за Бузову". Об этом сообщает StarHit.

Недавно в семье Лебедева родилась дочь, а через некоторое время неизвестные пожаловались на то, что пара якобы плохо ухаживает за ребёнком.

Сотрудники комиссии отреагировали на жалобу, но заключили, что девочка проживает в отличных условиях.

Супруга Лебедева считает, что жалобу направили хейтеры, которые хотят насолить её семье.