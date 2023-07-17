Семью школьницы поставили на учет из-за странных записей в тетрадке

В суде сотрудники ПДН не предоставили никаких доказательств, что сибирячка плохая мать

17 июля 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: mvd.ru

Жительницу Новосибирска назвали плохой матерью из-за записей в тетрадке дочери, и всю семью поставили на учет, сообщает "КП-Новосибирск".

Странные записи в тетрадях 12-летней школьницы обнаружили педагоги: она писала, что ее никто не любит. Мать девочки вызвали в школу.

"Стали отчитывать, что я плохая мать, но про надписи не сказали ни слова", – рассказала женщина.

В декабре 2022 года, за несколько дней до Нового года, к семье пришли сотрудники ПДН и составили протокол об административном правонарушении. Как позже выяснилось, девочка выдумала, что ее никто не любит.

В суде сотрудники не предоставили никаких доказательств, что сибирячка плохая мать. В итоге решение ПДН отменили, а семью сняли с учета. Однако в школе не хотят снимать семью с учета.