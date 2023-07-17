Семью школьницы поставили на учет из-за странных записей в тетрадке
В суде сотрудники ПДН не предоставили никаких доказательств, что сибирячка плохая мать
17 июля 2023, 17:46, ИА Амител
Жительницу Новосибирска назвали плохой матерью из-за записей в тетрадке дочери, и всю семью поставили на учет, сообщает "КП-Новосибирск".
Странные записи в тетрадях 12-летней школьницы обнаружили педагоги: она писала, что ее никто не любит. Мать девочки вызвали в школу.
"Стали отчитывать, что я плохая мать, но про надписи не сказали ни слова", – рассказала женщина.
В декабре 2022 года, за несколько дней до Нового года, к семье пришли сотрудники ПДН и составили протокол об административном правонарушении. Как позже выяснилось, девочка выдумала, что ее никто не любит.
В суде сотрудники не предоставили никаких доказательств, что сибирячка плохая мать. В итоге решение ПДН отменили, а семью сняли с учета. Однако в школе не хотят снимать семью с учета.
19:14:23 17-07-2023
ПДНщицы ни когда не протянут руку помощи ни ребёнку ни родителям, их задача срубить палку и перевыполнить план, что бы содержать свою обузу. И не дай Бог попасть вашему ребёнку в поле зрения их интересов
19:26:31 17-07-2023
А разве есть такое правонарушение, как не любовь к своему ребенку, и как они измеряют эту любовь.
21:55:39 17-07-2023
Да мало-ли у ребенка было плохое настроение, и он написал, что его никто не любит. Прежде чем отчитывать мать, что она якобы плохая, вы поговорите с ребенком. То ли сами детьми никогда не были, то ли склероз старческий уже накрыл.