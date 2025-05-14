Сенатор Андрей Шевченко оценил строительство "супершколы" в Барнауле

Школа на улице Попова, 130, сможет вместить более тысячи учеников, внутри будут бассейн и тренажерный зал

14 мая 2025, 18:01, ИА Амител

"Супершкола" на улице Попова, 130 / Фото: barnaul.org

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко посетил строящуюся школу на улице Попова, 130, в квартале 2033 в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сенатора сопровождали зампред краевого правительства, министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых, министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев, министр образования и науки региона Светлана Говорухина, первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров, генеральный директор ГК "Союз" Владимир Отмашкин, а также депутаты АКЗС и БГД.

13–14 мая в Алтайском крае работает делегация Совета Федерации РФ. Визит проходит в целях обсуждения реализации постановления о социально-экономической поддержке Алтайского края, подготовленного по итогам Дней региона в сентябре прошлого года. Сенаторы приняли решение об оказании финансовой поддержки при строительстве в Барнауле школы, рассчитанной на 1,1 тысячи учащихся.

Строительство школы на улице Попова, 130, идет в рамках федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Финансирование осуществляется за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов.

Фото: barnaul.org

Строители возводят четырехэтажное здание площадью более 18 тысяч кв. м. Для каждой ступени образования предусмотрено собственное пространство, а эти зоны, в свою очередь, объединят центральным коридором и общей рекреацией. Блок начальной школы имеет самостоятельный вход. Доступ для среднего и старшего звена сделают через вестибюльную группу центрального входа. В здании, помимо кабинетов, гардеробов и других помещений, запроектирован бассейн глубиной от 0,9 до 1,8 метра, два спортивных зала с раздевалками, душевыми и санузлами, зал для хореографии и занятий ЛФК, тренажерный зал, пищеблок на 550 мест, а также актовый зал на 463 места.

О ходе работ рассказал первый замглавы администрации Барнаула Андрей Федоров. Муниципальный контракт заключен с подрядной организацией "Спецстрой". На строительной площадке уже разработан котлован, произведена вертикальная планировка, забиты сваи, выполнено устройство ростверка, смонтированы стены подвала, забетонирована чаша бассейна. Рабочие продолжают кладку третьего этажа, монтаж плит перекрытия, гидроизоляцию стен подвала и монтаж воздуховодов вентиляции.

"Общий процент строительной готовности на сегодня составляет 15%. Подрядчиком организовано выполнение работ в соответствии с дорожной картой. Сдать объект планируется в предусмотренный срок – к ноябрю 2027 года", – сказал Андрей Федоров, добавив, что в 2020–2024 годах в Индустриальном районе ввели в эксплуатацию три средние школы и пристройку к школе во Власихе общей вместимостью более двух тысяч учащихся.

Андрей Федоров поблагодарил Совет Федерации в лице сенатора Андрея Шевченко за одобрение проекта строительства школы в квартале 2033, губернатора Виктора Томенко – за внимание и поддержку, оказываемые Барнаулу краевым правительством. Он отметил, что новую школу очень ждут жители Индустриального района и ее строительство важно для всего города, поскольку современное образовательное учреждение поможет решить проблему нехватки мест в школах в шаговой доступности для детей в новых микрорайонах.

"Радует, что в новых микрорайонах социальные объекты появляются кластерно: рядом с новым детским садом строится самая большая в городе школа, следом за ней будет новый корпус городской поликлиники. Создание новых социальных объектов в шаговом доступе – важный шаг к созданию комфортной среды для горожан", – сказал зампред БГД Андрей Солодилов.

По итогам прошедших в Совфеде Дней Алтайского края сенаторы также одобрили строительство в Барнауле музыкальной школы в рамках национального проекта "Семья". Администрация города разработала проектно-сметную документацию на возведение учреждения в квартале 2001 Индустриального района, получено положительное заключение государственной экспертизы. Новая музыкальная школа с концертным залом должна стать самой большой в краевой столице – в ней смогут учиться 600 человек.

Сенаторы также поддержали следующие проекты: