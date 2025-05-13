В Алтайском крае выделят 575 млн рублей на переселение из аварийного жилья
В аварийном жилье, признанным таковым после 2017 года, проживает более восьми тысяч человек
13 мая 2025, 21:30, ИА Амител
В Алтайском крае в 2025 году направлено порядка 525 млн рублей на переселение из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 2017 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев на совещании о реализации постановления Совета Федерации "О государственной поддержке социально-экономического развития Алтайского края". Его цитирует ТАСС.
"После 1 января 2017 года в Алтайском крае признано аварийными 442 многоквартирных дома с общей расселяемой площадью 148 тыс. кв. м, где проживает 8,5 тысячи человек. <…> В настоящее время расселение из аварийного жилья осуществляется за счет средств краевого бюджета. <…> В 2025 году мы планируем потратить на эти цели 575 млн рублей", – рассказал Гилев.
На совещании также обсудили строительство ряда социальных и образовательных объектов. В частности, в Барнауле в 2027 году введут в эксплуатацию крупнейшую школу на 1,1 тысячи мест. В настоящее время степень ее готовности составляет 15%, стоимость реализации оценивается почти в 1,6 млрд рублей.
Как сообщил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов, в крае ведется капитальный ремонт инфекционного корпуса Алтайского клинического центра охраны материнства и детства, построенного в 1986 году. Его состояние, несмотря на текущий ремонт, ухудшилось в период пандемии. В рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" из федерального бюджета на 2025-2026 годы предусмотрено 391,4 млн рублей. Общая сумма капремонта составляет 581 млн рублей.
Губернатор Виктор Томенко отметил, что идет работа на федеральном уровне над получением государственной поддержки по некоторым объектам.
"Я с такими обращениями могу на личных встречах выходить и получить их поддержку, в случае если вопросы будут глубоко проработаны, чем мы сегодня и занимаемся", – сказал глава региона.
09:27:40 14-05-2025
чуть меньше 100 штук однушек. негусто...
14:54:52 27-05-2025
Musik (09:27:40 14-05-2025) чуть меньше 100 штук однушек. негусто...... вы зря в квартирах меряете, компенсация за аварийную собственность (вопреки жилищному кодексу) не покрывает стоимость другого жилья, а многих соцнанимателей убеждают переселяться в квартиры и комнаты гораздо меньше тех, что были. В итоге, администрации удается "освободить" для застройки несколько "лакомых" участков для новой коммерческой застройки, от которой в выигрыше будут многие, но не "переселенцы".