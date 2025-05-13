В Алтайском крае выделят 575 млн рублей на переселение из аварийного жилья

В аварийном жилье, признанным таковым после 2017 года, проживает более восьми тысяч человек

13 мая 2025, 21:30, ИА Амител

Аварийный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2025 году направлено порядка 525 млн рублей на переселение из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 2017 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев на совещании о реализации постановления Совета Федерации "О государственной поддержке социально-экономического развития Алтайского края". Его цитирует ТАСС.

"После 1 января 2017 года в Алтайском крае признано аварийными 442 многоквартирных дома с общей расселяемой площадью 148 тыс. кв. м, где проживает 8,5 тысячи человек. <…> В настоящее время расселение из аварийного жилья осуществляется за счет средств краевого бюджета. <…> В 2025 году мы планируем потратить на эти цели 575 млн рублей", – рассказал Гилев.

На совещании также обсудили строительство ряда социальных и образовательных объектов. В частности, в Барнауле в 2027 году введут в эксплуатацию крупнейшую школу на 1,1 тысячи мест. В настоящее время степень ее готовности составляет 15%, стоимость реализации оценивается почти в 1,6 млрд рублей.

Как сообщил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов, в крае ведется капитальный ремонт инфекционного корпуса Алтайского клинического центра охраны материнства и детства, построенного в 1986 году. Его состояние, несмотря на текущий ремонт, ухудшилось в период пандемии. В рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" из федерального бюджета на 2025-2026 годы предусмотрено 391,4 млн рублей. Общая сумма капремонта составляет 581 млн рублей.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что идет работа на федеральном уровне над получением государственной поддержки по некоторым объектам.