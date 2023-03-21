Сенатор Клишас раскритиковал повышение пенсионного возраста во Франции до 64 лет

Накануне во Франции прошли массовые акции протеста

21 марта 2023, 10:29, ИА Амител

Андрей Клишас / Фото: council.gov.ru

Сенатор Андрей Клишас, комментируя протесты во Франции против повышения пенсионного возраста, отметил, что власти страны неправильно принимали решение в таком социально чувствительном вопросе, пишет "Парламентская газета".

В стране в обход голосования Национального собрания Франции (законодательный орган) приняли законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста до 64 лет. Жители с протестами вышли на улицы.

Клишас отметил, что акции протеста связаны в первую очередь с грубым пренебрежением мнением граждан и игнорированием существующего общественного запроса.

"Подобные политические игры, позволяющие органу исполнительной власти исключать из законотворческого процесса другой орган государственной власти – Национальное собрание, сопряжены с существенным риском возникновения тяжёлых политических последствий", – подчеркнул сенатор.

Ранее в Госдуме поднимали вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста для жителей России.