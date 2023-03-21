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Сенатор Клишас раскритиковал повышение пенсионного возраста во Франции до 64 лет

Накануне во Франции прошли массовые акции протеста

21 марта 2023, 10:29, ИА Амител

Андрей Клишас / Фото: council.gov.ru
Андрей Клишас / Фото: council.gov.ru

Сенатор Андрей Клишас, комментируя протесты во Франции против повышения пенсионного возраста, отметил, что власти страны неправильно принимали решение в таком социально чувствительном вопросе, пишет "Парламентская газета".

В стране в обход голосования Национального собрания Франции (законодательный орган) приняли законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста до 64 лет. Жители с протестами вышли на улицы.

Клишас отметил, что акции протеста связаны в первую очередь с грубым пренебрежением мнением граждан и игнорированием существующего общественного запроса.

"Подобные политические игры, позволяющие органу исполнительной власти исключать из законотворческого процесса другой орган государственной власти – Национальное собрание, сопряжены с существенным риском возникновения тяжёлых политических последствий", – подчеркнул сенатор.

Ранее в Госдуме поднимали вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста для жителей России.

Комментарии 23

  • Хотел написать...Но решил не надо.Все-равно таким сенаторам ничего не докажешь.
    21 марта, Гость   Ответить
  • уж чья бы корова...
    21 марта, Гость   Ответить
  • Не этому упырю о пенсионном возрасте рассуждать!
    21 марта, Гость   Ответить
  • до 64 лет -- ну вот это как то непонято. А до 65 можно?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Тут лучше бы помолчать, не напоминать. А то скоро выборы
    21 марта, Гость   Ответить
  • Лишь бы у нас не раскритиковали! Мы то всеми руками и ногами за прошедшее повышение были.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Сами то понимают , за что проголосовали?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Андрей Клишас, российский сенатор или французский, или он во Франции подрабатывает.)
    21 марта, Гость   Ответить
  • Мы то всеми руками и ногами за прошедшее повышение были. - этожесовсемдругоедело. И потом, вы что, не хотите потерпеть во имя Родины?
    21 марта, Гость   Ответить
  • так он их раскритиковал что до 64, а не до 70...! как ему хотелось бы...
    21 марта, Гость   Ответить
  • когда у нас терпелка закончится, посмотрим что он сделает против нашего грубого пренебрежения мнением...
    21 марта, Гость   Ответить
  • чья бы мычала, а Клишаса молчала.
    21 марта, Гость   Ответить
  • А когда у нас повышали возраст, где он был со своей критикой?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Вот интересно: раз Клишас еврей, то значит он может в 5 секунд в Ищзраиль и получить израильское гражданство. Какие гарантии, что он не имеет другого гражданства или он отказался категорически от его получения в будущем?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Тот случай, когда промолчал бы - может, и сошел за умного...
    21 марта, Гость   Ответить
  • РФ 109 место по продолжительности жизни из 191 государства с результатом жен=77 лет, муж=67 лет!? Так российским мужчинам отводится 3 года отдых от трудовой славы за счёт государства... мужской геноцид на лицо...
    21 марта, Гость   Ответить
  • у нас на 5 лет подняли, у них на 2 - , и вот у них то, видите ли "с грубым пренебрежением мнением граждан"
    21 марта, Гость   Ответить
  • а в 2018 принимали под чемпионат мира, под шумок, как провозгласил великий президент в макинтош деревянный и в рай - они издеваются, убили столько населения?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Нет чтобы какому-нибудь французскому космонавту типа Жан-Луи Кретьену растолковать своим гражданам что поднятие пенсионного возраста это не так уж и плохо.И чтобы они не отрывались от земли и жили в реале.
    21 марта, Гость   Ответить
  • По тексту Клишас не против повышения, а просто посоветовал элите Франции действовать более слаженно, консолидировано и в рамках закона, как например у нас в России. Здесь за несколько месяцев данных президентом на обсуждение, заксобрания всех регионов высказались ЗА. Глобальная повестка..разнорядка сверху, как отказаться-то. Т.е. правительство за, иксперты за, гд и сф за, народ промолчал. Да, во Франции выходят против миллионы, но в итоге всё равно принимают.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Хорошую реформу людоедской не назовут. А уж если она людоедская, то кто те, кто ее принял? Ну и что вы от них хотите?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Они что все евгеи нюхают кокаин. Чего же он молчал когда у нас вытворяли подобное свинство обокрав граждан на почти миллион каждого.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Уровень жизни во Франции и у нас. Лучше бы пенсии с зарплатами подгоняли под Европу ,а не пенсионный возраст. Хотели бы поднять возраст пенсионный поднимали бы в Москве ,у них условия жизни в разы и даже больше лучше чем в России
    21 марта, Гость   Ответить
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