Сенатор Клишас раскритиковал повышение пенсионного возраста во Франции до 64 лет
Накануне во Франции прошли массовые акции протеста
21 марта 2023, 10:29, ИА Амител
Сенатор Андрей Клишас, комментируя протесты во Франции против повышения пенсионного возраста, отметил, что власти страны неправильно принимали решение в таком социально чувствительном вопросе, пишет "Парламентская газета".
В стране в обход голосования Национального собрания Франции (законодательный орган) приняли законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста до 64 лет. Жители с протестами вышли на улицы.
Клишас отметил, что акции протеста связаны в первую очередь с грубым пренебрежением мнением граждан и игнорированием существующего общественного запроса.
"Подобные политические игры, позволяющие органу исполнительной власти исключать из законотворческого процесса другой орган государственной власти – Национальное собрание, сопряжены с существенным риском возникновения тяжёлых политических последствий", – подчеркнул сенатор.
Ранее в Госдуме поднимали вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста для жителей России.
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