Сенатор Косачев: Трамп первым понял, что Россия — субъект международных отношений

Прошедший разговор президентов РФ и США обозначил формирование переговорных групп

20 мая 2025, 13:30, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп первым из западных лидеров признал Россию полноправным субъектом международных отношений, а не объектом влияния. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Трамп первым понял, что Россия – такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой", – написал сенатор, комментируя итоги телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой.

Косачев добавил, что прошедший разговор обозначил формирование переговорных групп: российско-американской, которая ориентирована на поиск мира в ситуации на Украине, а также украинско-европейской – она обсуждает продолжение конфликта. Страны Европы пытаются привлечь Трампа на свою сторону, с точки зрения которой Украина рассматривается как субъект политики, а Россия – только как объект.

Напомним, что 19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Главы государств общались более двух часов.