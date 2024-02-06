Сенатор Кувшинова предложила сделать отдых многодетных на Алтае немного дешевле

Инициатива затронет все регионы, где идет эксперимент с курортным сбором

06 февраля 2024, 11:03, ИА Амител

Сенатор Наталья Кувшинова / Фото: amic.ru

Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова направила в Минэкономразвития РФ предложение освободить многодетные семьи от уплаты курортного сбора, об этом она рассказала "Парламентской газете".

Напомним, эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях, Крыму, Санкт-Петербурге и на территории "Сириус". Эксперимент проводится с 2018 года и его продлили до конца 2024 года, однако, скорее всего, эту практику продолжат и дальше.

"Размер курортного сбора в Алтайском крае небольшой – 50 рублей в сутки. За это время собрано больше 170 миллионов рублей, что для города-курорта Белокуриха, где проходит эксперимент, немаленькая сумма. Средства идут, прежде всего, на ремонт и создание туристской инфраструктуры", – отметила Кувшинова.

При этом существует достаточно большой перечень категорий, которые освобождены от уплаты курортного сбора. Однако Кувшинова подчеркнула, что этот список необходимо расширить.

"В Год семьи, считаю, было бы правильно дополнить этот список еще одной категорией – многодетные семьи. Письмо по этому вопросу я направила в Минэкономразвития", – рассказала сенатор.

Стоит отметить, что сейчас регионы могут принимать такие решения самостоятельно. Кувшинова предложила закрепить эту норму на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что курортный сбор на Алтае вслед за Белокурихой могут ввести и в других районах края.