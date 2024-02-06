Сенатор Кувшинова предложила сделать отдых многодетных на Алтае немного дешевле
Инициатива затронет все регионы, где идет эксперимент с курортным сбором
06 февраля 2024, 11:03, ИА Амител
Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова направила в Минэкономразвития РФ предложение освободить многодетные семьи от уплаты курортного сбора, об этом она рассказала "Парламентской газете".
Напомним, эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях, Крыму, Санкт-Петербурге и на территории "Сириус". Эксперимент проводится с 2018 года и его продлили до конца 2024 года, однако, скорее всего, эту практику продолжат и дальше.
"Размер курортного сбора в Алтайском крае небольшой – 50 рублей в сутки. За это время собрано больше 170 миллионов рублей, что для города-курорта Белокуриха, где проходит эксперимент, немаленькая сумма. Средства идут, прежде всего, на ремонт и создание туристской инфраструктуры", – отметила Кувшинова.
При этом существует достаточно большой перечень категорий, которые освобождены от уплаты курортного сбора. Однако Кувшинова подчеркнула, что этот список необходимо расширить.
"В Год семьи, считаю, было бы правильно дополнить этот список еще одной категорией – многодетные семьи. Письмо по этому вопросу я направила в Минэкономразвития", – рассказала сенатор.
Стоит отметить, что сейчас регионы могут принимать такие решения самостоятельно. Кувшинова предложила закрепить эту норму на федеральном уровне.
Ранее сообщалось, что курортный сбор на Алтае вслед за Белокурихой могут ввести и в других районах края.
11:07:36 06-02-2024
Чья это ?
12:06:08 06-02-2024
Гость (11:07:36 06-02-2024) Чья это ?... Ты имел ввиду чьих?
11:08:37 06-02-2024
Да сделайте для многодетных в обще бесплатное санаторное лечение. Хотя бы брали пример из доброго СССР ,когда ребятишек яслями вывозили на отдых и лечение.Стыдно брать сборы с многодетных семей,стыдно.
11:26:23 06-02-2024
гость (11:08:37 06-02-2024) Да сделайте для многодетных в обще бесплатное санаторное леч... Многодетные сейчас большей поддержкой пользуются, чем пенсионеры, хронически больные! Приоритеты надо правильно расставлять!!!
11:40:44 06-02-2024
Гость (11:26:23 06-02-2024) Многодетные сейчас большей поддержкой пользуются, чем пенси... Вы видимо не знаете сколько выделяет государство на эти семьи и с учётом подорожания всего очень трудно воспитывать ребят когда их много их всех надо обуть,накормить,обучить,а то ещё и лечить. Поэтому вы не правы - деток наших надо любить это будущее нашей родины уважаемый или ая.
15:50:41 06-02-2024
Гость (11:26:23 06-02-2024) Многодетные сейчас большей поддержкой пользуются, чем пенси... вы о чем ? все постановления и поправки только на бумаге. по факту мизер. проверено на себе. только народ злят. прекратите уже трепать многодетных.
11:59:34 06-02-2024
гость (11:08:37 06-02-2024) Да сделайте для многодетных в обще бесплатное санаторное леч... Да давайте многодетным квартиры десятикомнатные дарить. А еще по 100 миллионов денег. А еще путевки на Мальдивы.
12:03:47 06-02-2024
гость (11:08:37 06-02-2024) Да сделайте для многодетных в обще бесплатное санаторное леч... Очень верно за ребят и так платить приходиться за все, а те которые думают что нам миллионы платит государство - ошибаются или просто оторваны отжизни.
11:20:24 06-02-2024
Вообще следует нам, местным, сделать отдых дешевле. у нас не такие как в москве зарплаты, а отдых на алтае уже дороже отдыха за границей. Ну куда так ценники то рвать, а все из за москалей, которые прошлый сезон забили все возможные углы. как тараканы. Не сидится им в своей москве...А мы страдаем теперь
12:03:01 06-02-2024
Гость (11:20:24 06-02-2024) Вообще следует нам, местным, сделать отдых дешевле. у нас не... Совсем больная, мадам? А вот ты в Москву соберешься, тебе там скажут - вали отсюда, понаприезжали, Москва не резиновая - тебе понравится? У нас одна страна, и паспорт у всех одинаковый. Люди имеют право отдыхать где им хочется и когда им хочется. А ты можешь и дальше продолжать страдать, если ничего другого делать не умеешь. А может тебе по праву рождения здесь сразу памятник в бронзе отливать?
12:31:15 06-02-2024
Гость (12:03:01 06-02-2024) Совсем больная, мадам? А вот ты в Москву соберешься, тебе та... А зачем оскорблять и тоном хамским писать?
15:34:17 06-02-2024
Гость (12:03:01 06-02-2024) Совсем больная, мадам? А вот ты в Москву соберешься, тебе та... Отлить надо тебе. Памятник. Только не из бронзы, а из г..на. Обратись к любимым тобой мАсквичам. Они всех "провинциалов" с г..ном смешать готовы. Вот такие вот добрые люди...
04:49:52 07-02-2024
Гость (11:20:24 06-02-2024) Вообще следует нам, местным, сделать отдых дешевле. у нас не... Речь базарной бабки
11:31:27 06-02-2024
Напоминает Марию Антуанету: "Если у беднякам не хватает хлеба, то пусть едят пирожное". Класс государственных управленцев совсем потеряли связь со страной.
11:38:31 06-02-2024
Пусть теперь кто-то только попробует сказать, что сенатор за зря такие деньги получает
11:52:49 06-02-2024
Сама то тётушка сколько нарожала, пусть расскажет???
12:07:33 06-02-2024
Очень существенная поддержка многодетных семей. Может поэтому с Алтайского края уезжает молодежь, посмотрит на такую поддержку и становится понятно, как сильно чиновники радеют за свой край. Предлагаю уменьшить налог на недвижимость для многодетных семей на 0.0000001%. Тоже мера социальной поддержки.
12:12:59 06-02-2024
Евгений (12:07:33 06-02-2024) Очень существенная поддержка многодетных семей. Может поэтом... предлагаю вам перевязывать свой корешок после рождения второго ребенка. развязать сможете если сядете и подумаете, сумеете ли содержать троих детей без льгот от государства. если решили, что сумеете, делаете третьего и потом снова перевязывайте. можете меня минусить. мне пофиг, а вам приятно
12:10:15 06-02-2024
какие счастливые лица у наших сенаторов :) а начиналось всё с борьбы с льготами и привилегиями
12:30:00 06-02-2024
Благодетели)
12:43:07 06-02-2024
Ух ты какой резонанс к многодетным.Какие добрые люди в Алтайском крае .Какя то больная зависть к многодетным семьям.Не тот человек кто живет , а тот кто живет человечней.И ввы нелюбители многодетных скорей всего со временем поймете свою суть жития .Пусть будет много ребятишек и пусть будет помощь их семьям.
12:54:19 06-02-2024
Рожают маргиналы. асоциальные люди ради выплат. понаехавшие таджики штук по 5-8. Нормальных тех кто любит детей и МОЖЕТ вырастить, дать образование единицы. Скоро мы будем окружены злыми, невоспитанные детьми с плохой генетикой алкашей и наркоманов
13:06:53 06-02-2024
Как я поняла, вопрос "выеденного яйца не стоит", речь идёт только о тех многодетных семьях, кто отдыхает на курортах в Алтайском крае (Белокуриха) и ещё там, где предусмотрены курортные сборы. Из чего следует вопрос - как много многодетных отдыхают на этих курортах?!?! Тем более речь идёт только о сумме курортного сбора в сумме 50 руб. ?! Самой-то Кувшиновой не смешно?
14:19:49 06-02-2024
Дамочка проста издевается !!!!
14:44:26 06-02-2024
Сначала нарожают за деньги, потом еще и льготы им подавай. Совсем уже обнаглели.
15:26:41 06-02-2024
Посмотрите в % отношении,сколько людей из Алтайского края отдыхали за все время в Белокурихе? Сколько человек из края могут позволить себе поправить здоровье в лечебницах Белокурихи? А ведь под боком! Так грустно! (((
15:59:29 06-02-2024
Над этом нужно было бы подумать сенатору. Какие принять меры чтобы жители Алтайского края смогли отдыхать в санаториях Белокурихи.
19:24:54 06-02-2024
Демография русского народа должна быть приоритетной и не в ущерб остальным гражданам. Или вышеотписавшимся политика замены на Мастубеков больше нравится?