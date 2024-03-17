Сенатор Наталья Кувшинова поздравила с Масленицей и позвала на выборы
Она заявила, что праздник символизирует традиции русского народа и объединяет нас
17 марта 2024, 12:15, ИА Амител
Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова поздравила жителей региона с Масленицей и позвала на выборы. Ролик она опубликовала в своих соцсетях.
"Этот праздник символизирует традиции русского народа и объединяет нас. Но, вспоминая свои истоки, мы не можем не говорить о настоящем и будущем. А будущее нашей страны, наших семей мы определяем сегодня на выборах президента России", – написала Кувшинова.
Напомним, что 17 марта – последний день голосования на выборах президента России.
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15:36:34 17-03-2024
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