Сенатор Наталья Кувшинова поздравила с Масленицей и позвала на выборы

Она заявила, что праздник символизирует традиции русского народа и объединяет нас

17 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова поздравила жителей региона с Масленицей и позвала на выборы. Ролик она опубликовала в своих соцсетях.

"Этот праздник символизирует традиции русского народа и объединяет нас. Но, вспоминая свои истоки, мы не можем не говорить о настоящем и будущем. А будущее нашей страны, наших семей мы определяем сегодня на выборах президента России", – написала Кувшинова.

Напомним, что 17 марта – последний день голосования на выборах президента России.