Сенатор назвал способ снизить цены и уронить инфляцию
А когда начнет снижаться инфляция, пойдут вниз и процентные ставки по кредитам
29 августа 2024, 15:10, ИА Амител
В России необходимо производить много товаров народного потребления и повседневного спроса, а не импортировать их из-за рубежа, заявил "Парламентской газете" член Совфеда Анатолий Артамонов.
"Необходимо увеличить производство качественных, востребованных товаров народного потребления и повседневного спроса, чтобы насытить ими отечественный рынок. В этом случае люди станут тратить свою заработную плату на их приобретение", – подчеркнул Артамонов.
Он отметил, что в России очень развит оборонно-промышленный комплекс, но продукцию, которую производят предприятия ОПК, россияне не покупают, при этом люди работают и получают зарплату – вот и одна из серьезнейших причин инфляции.
В частности, необходимо поддержать производство товаров народного потребления – того, чем люди пользуется каждый день, и сокращать импорт. Таких товаров, подчеркнул сенатор, надо как можно больше производить, чтобы хотя бы на 3-5% было затоваривание.
"И, конечно же, надо сокращать продажу сырья, включая и зерно, кстати. Продавать надо продукты с добавленной стоимостью, то есть надо развивать перерабатывающую промышленность. Вот тогда и цены начнут снижаться, и будет снижаться инфляция, а значит, и процентные ставки по кредитам пойдут вниз", – указал Артамонов.
15:15:41 29-08-2024
люди работают и получают зарплату – вот и одна из серьезнейших причин инфляции --- Глубокая мысль. Это получается, чтобы снизить инфляцию, люди не должны работать или работать, но не должны получать зарплату?)
15:33:03 29-08-2024
Гость (15:15:41 29-08-2024) люди работают и получают зарплату – вот и одна из серьезнейш... Когда страной правят бухгалтера, всегда так и будет!!!
У них ведь как? Что самое главное? - Снизить расходы, и увеличить доходы! Но только не людей а предприятия, ну т.е. государства...
15:47:34 29-08-2024
А он до сих пор не в курсе элементарной и очевидной причины мирового кризиса капитализма, из-за которого уже началсь Третья Мировая Война? Всё дело в том, что любое производство где бы то ни было и чего бы то ни было заведомо убыточно и нерентабельно по сравнению с аналогичным производством в Китае.
16:01:50 29-08-2024
Кредиты запретить вообще.
16:19:05 29-08-2024
"Необходимо увеличить производство качественных, востребованных товаров" - да он просто гений экономики, как раньше-то никто не додумался. Уверен, он там самый умный.
16:42:29 29-08-2024
решение простое: лишить сенаторов и депутатов зарплаты
17:59:52 29-08-2024
Небольшая инфляция, в пределах 5% - это нормальное явление для капиталистической экономики. А основное противоречие капитализма заключается в том, что из-за конкуренции постоянно падает % прибыли, а когда он упадет ниже процента кредитной ставки, тогда производство уже не покрывает платежей по кредитам и начинается работа в убыток, с последующим экономическим кризисом.
18:22:15 29-08-2024
Ну пенсионеров уже точно уронили напрочь
19:45:58 29-08-2024
Гость (15:15:41 29-08-2024) люди работают и получают зарплату – вот и одна из серьезнейш... Мне кажется, что пока те люди, что разместили активы, которые сейчас заморожены, управляют финансами в России, ничего хорошего ждать не стоит.
19:50:22 29-08-2024
В частности, необходимо поддержать производство товаров народного потребления – того, чем люди пользуется каждый день, и сокращать импорт. ---- Жигули, например. Можно ездить на новеньких недорогих рисовых, но тянем дохлорожденный автоваз
20:05:20 29-08-2024
Когда ж это будет то...
23:27:05 29-08-2024
Производить то производим только все из импортных материалов, создать полный цикл производства уже не получится, есть страны которые производят комплектующие дешевле и лучше, есть другой вариант закрыться от всех, как северная Корея и жить в полной нищете.
15:24:35 30-08-2024
Плановая экономика и гос.регулирование цен...ВСЁ!!!! Других способов НЕТ!!! Ну и вишенкой на торте - пересмотр итогов Приватизации...