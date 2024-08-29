А когда начнет снижаться инфляция, пойдут вниз и процентные ставки по кредитам

29 августа 2024, 15:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/683682

В России необходимо производить много товаров народного потребления и повседневного спроса, а не импортировать их из-за рубежа, заявил "Парламентской газете" член Совфеда Анатолий Артамонов.

"Необходимо увеличить производство качественных, востребованных товаров народного потребления и повседневного спроса, чтобы насытить ими отечественный рынок. В этом случае люди станут тратить свою заработную плату на их приобретение", – подчеркнул Артамонов.

Он отметил, что в России очень развит оборонно-промышленный комплекс, но продукцию, которую производят предприятия ОПК, россияне не покупают, при этом люди работают и получают зарплату – вот и одна из серьезнейших причин инфляции.

В частности, необходимо поддержать производство товаров народного потребления – того, чем люди пользуется каждый день, и сокращать импорт. Таких товаров, подчеркнул сенатор, надо как можно больше производить, чтобы хотя бы на 3-5% было затоваривание.