Замедлить инфляцию поможет снижение бюджетных трат

12 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Инфляция по итогам 2024 года составит 6,5%, при этом по апрельским предположениям Центробанка уровень должен составить 4,3-4,8% – тогда ЦБ ожидал, что годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет в дальнейшем находиться вблизи таргета в 4%, пишут "Известия".

По словам экспертов, среди проинфляционных факторов – активная структурная перестройка экономики России и существенный рост расходов федерального бюджета. Майские заморозки также внесут свой вклад, а ближе к концу года начнет сказываться эффект от запланированного повышения налога на прибыль с 20 до 25%.

"Риски усиления роста цен в краткосрочной перспективе могут быть связаны с неблагоприятными погодными условиями и неудачным сельскохозяйственным сезоном. Среди других факторов – перебои поставок импортных товаров и дальнейшее быстрое расширение внутреннего спроса", – указали эксперты.

Также подстегнуть инфляцию может повышение цен на нефть и нестабильность на мировых рынках.

Замедлить инфляцию поможет снижение бюджетных трат, положительно влиять будет также устойчивость курса рубля и умеренное наращивание денежной базы.

"Есть вероятность, что достичь таргета (4%) удастся только к началу 2026 года", – предполагают опрошенные изданием специалисты.

Ранее в Госдуме обвинили Центробанк в занижении данных об инфляции вдвое.