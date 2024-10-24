Сенатор назвала возвращение льготной ипотеки нецелесообразным
Она отметила, что в стране существуют адресные льготы на покупку жилья
24 октября 2024, 17:15, ИА Амител
Возобновление программы льготной ипотеки под 8% в России нецелесообразно, считает сенатор Ольга Епифанова. Она отмечает, что причинами являются рост цен на квартиры и обременительные расходы для бюджета. Кроме того, программа ослабляет эффект монетарной политики ЦБ РФ, что негативно влияет на динамику розничного кредитования.
Новые программы льготной ипотеки могут заработать в первой половине следующего года, они будут ориентированы на специалистов в критически важных отраслях, таких как космос и оборонная промышленность. Епифанова также подчеркивает, что адресные льготные программы на покупку жилья для рурализации и военная ипотека продолжат действовать. Кроме того, планируется продление до 2030 года специализированных видов льготной ипотеки: дальневосточной, арктической и для IT-специалистов. До 2030 года также будет доступна семейная ипотека.
Льготная ипотека под 8% прекратила действовать в России 1 июля 2024 года, пишет "Газета.ру".
17:43:57 24-10-2024
Называть льготной ипотеку под 8% - это издевательство над здравым смыслом! В цивилизованных странах давать в долг под 3% - это нормально. Льготной ставку можно считать до 1%. Всё остальное НЕ льготно.
05:41:40 25-10-2024
Ну и правильно , рынок настолько перегрет из-за этих "льготных ипотек" , что цены улетели в космос. А оранжевым штанам , да будет не оч хорошо , но что поделаешь пусть на завод идут.