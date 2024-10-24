Сенатор назвала возвращение льготной ипотеки нецелесообразным

Она отметила, что в стране существуют адресные льготы на покупку жилья

24 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Квартира / Фото: pxhere.com/ru/photo/21804

Возобновление программы льготной ипотеки под 8% в России нецелесообразно, считает сенатор Ольга Епифанова. Она отмечает, что причинами являются рост цен на квартиры и обременительные расходы для бюджета. Кроме того, программа ослабляет эффект монетарной политики ЦБ РФ, что негативно влияет на динамику розничного кредитования.

Новые программы льготной ипотеки могут заработать в первой половине следующего года, они будут ориентированы на специалистов в критически важных отраслях, таких как космос и оборонная промышленность. Епифанова также подчеркивает, что адресные льготные программы на покупку жилья для рурализации и военная ипотека продолжат действовать. Кроме того, планируется продление до 2030 года специализированных видов льготной ипотеки: дальневосточной, арктической и для IT-специалистов. До 2030 года также будет доступна семейная ипотека.

Льготная ипотека под 8% прекратила действовать в России 1 июля 2024 года, пишет "Газета.ру".