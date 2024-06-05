Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию

По словам главы комитета Совфеда по регламенту Тимченко, политик решил заняться здоровьем и отдыхом

05 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Кадровые перестановки / Фото: myslo.ru

Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко досрочно слагает полномочия по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

Вопрос об отставке Савченко включен в повестку заседания Совфеда на 5 июня. По словам Тимченко, парламентарий решил уйти с должности, чтобы заниматься "здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала".

Напомним, что Савченко был главой Белгородской области с 1993 по 2020 год. Рекордсмен среди руководителей регионов в истории РФ – он занимал свой пост шесть сроков подряд, почти 27 лет.

С 2020 года является представителем от законодательной власти Белгородской области. Входит в комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.