Сенатор раскрыла россиянам секрет семейного счастья

Например, все заботы и достижения в семье должны быть общими

26 июля 2024, 11:12, ИА Амител

Счастливая семья / Фото: unsplash.com

Член Совфеда Любовь Глебова рассказала "Парламентской газете" о секрете счастья в семье, в которой слово "мы" всегда важнее слова "я".

Глебова рассказала, что замуж вышла, когда была студентом. Молодая семья стала частью большой семьи ее супруга.

"Все заботы – общие, достижения и проблемы – тоже общие. Моя карьера сложилась только потому, что большая семья, в которую я попала, гордилась всегда успехами, которые мы считали общими. Слово "мы" в семье всегда было важнее слова "я", – отметила сенатор.

Также она подчеркнула, что в семье все старались быть позитивными.

"Ведь такой человек не может быть злым. Он может быть настойчивым, последовательным, тяжеловатым в выборе форм продвижения своей идеи, но все это проистекает из доброты", – указала Глебова.

Сенатор отметила, что "здорово, когда родители играют важную роль в жизни" и "хорошо, когда складываются такие отношения".