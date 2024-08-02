СК раскрыл подробности уголовного дела в отношении сенатора Савельева

Дело ведется по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация приготовления к убийству")

02 августа 2024, 20:12, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация приготовления к убийству") в отношении сенатора Дмитрия Савельева. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Савельев, руководствуясь личной неприязнью к неназванному предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства. Об этом стало известно правоохранительным органам: они изобличили заказчика и организаторов преступления, а также инсценировали убийство.

После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение.

Петренко отметила, что Совфед дал согласие на лишение сенатора неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.