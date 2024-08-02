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СК раскрыл подробности уголовного дела в отношении сенатора Савельева

Дело ведется по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация приготовления к убийству")

02 августа 2024, 20:12, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация приготовления к убийству") в отношении сенатора Дмитрия Савельева. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Савельев, руководствуясь личной неприязнью к неназванному предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства. Об этом стало известно правоохранительным органам: они изобличили заказчика и организаторов преступления, а также инсценировали убийство.

После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение.

Петренко отметила, что Совфед дал согласие на лишение сенатора неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Происшествия Политика Совфед

Комментарии 10

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Гость

20:25:22 02-08-2024

Фамилия у представителя СК России интересная.

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Гость

22:14:37 02-08-2024

Естественно до этого, человек который стал сенатором, законов не нарушал! Иначе он бы не стал сенатором.
Интересно граждане вообще понимают зачем в стране есть сенат?

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Musik

22:43:32 02-08-2024

Гость (22:14:37 02-08-2024) Естественно до этого, человек который стал сенатором, законо... Разьясгите.

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RUSSKIY

00:36:39 03-08-2024

Гость (22:14:37 02-08-2024) Естественно до этого, человек который стал сенатором, законо... Как гражданин, который платит налоги на содержание всяких бездельников, не понимаю зачем нам сенат, дума. Они ничего не производят, родину не защищают. Законы, сами придумывают, сами же и обходят.

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Гость

06:13:20 03-08-2024

RUSSKIY (00:36:39 03-08-2024) Как гражданин, который платит налоги на содержание всяких бе... Респект

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Musik

08:59:47 03-08-2024

Гость (06:13:20 03-08-2024) Респект ... Конституцию не читали? Попробуйте, оч. интересно.

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Гость

05:27:07 03-08-2024

Гость (22:14:37 02-08-2024) Естественно до этого, человек который стал сенатором, законо... Зачем сенат? Это что бы были сенаторы! А вот зачем сенаторы-народ не понимает..

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Гость

10:07:11 03-08-2024

Гость (05:27:07 03-08-2024) Зачем сенат? Это что бы были сенаторы! А вот зачем сенаторы-... А что б как в омерике!

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Гость

22:26:57 02-08-2024

а можно всех посмотреть?

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Гость

06:19:41 03-08-2024

Сенат и думу на общественные начала.

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