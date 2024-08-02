СК раскрыл подробности уголовного дела в отношении сенатора Савельева
Дело ведется по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация приготовления к убийству")
02 августа 2024, 20:12, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация приготовления к убийству") в отношении сенатора Дмитрия Савельева. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Савельев, руководствуясь личной неприязнью к неназванному предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства. Об этом стало известно правоохранительным органам: они изобличили заказчика и организаторов преступления, а также инсценировали убийство.
После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение.
Петренко отметила, что Совфед дал согласие на лишение сенатора неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.
20:25:22 02-08-2024
Фамилия у представителя СК России интересная.
22:14:37 02-08-2024
Естественно до этого, человек который стал сенатором, законов не нарушал! Иначе он бы не стал сенатором.
Интересно граждане вообще понимают зачем в стране есть сенат?
22:43:32 02-08-2024
Гость (22:14:37 02-08-2024) Естественно до этого, человек который стал сенатором, законо... Разьясгите.
00:36:39 03-08-2024
Гость (22:14:37 02-08-2024) Естественно до этого, человек который стал сенатором, законо... Как гражданин, который платит налоги на содержание всяких бездельников, не понимаю зачем нам сенат, дума. Они ничего не производят, родину не защищают. Законы, сами придумывают, сами же и обходят.
06:13:20 03-08-2024
RUSSKIY (00:36:39 03-08-2024) Как гражданин, который платит налоги на содержание всяких бе... Респект
08:59:47 03-08-2024
Гость (06:13:20 03-08-2024) Респект ... Конституцию не читали? Попробуйте, оч. интересно.
05:27:07 03-08-2024
Гость (22:14:37 02-08-2024) Естественно до этого, человек который стал сенатором, законо... Зачем сенат? Это что бы были сенаторы! А вот зачем сенаторы-народ не понимает..
10:07:11 03-08-2024
Гость (05:27:07 03-08-2024) Зачем сенат? Это что бы были сенаторы! А вот зачем сенаторы-... А что б как в омерике!
22:26:57 02-08-2024
а можно всех посмотреть?
06:19:41 03-08-2024
Сенат и думу на общественные начала.