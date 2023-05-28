Сенатор США назвал смерть русских "самой удачной тратой денег"

Заявление он сделал во время переговоров с Владимиром Зеленским

28 мая 2023, 17:15, ИА Амител

Линдси Грэм / Фото: The Sun

Сенатор США Линдси Грэм заявил о том, что смерть русских является "самой удачной тратой денег", пишет РИА Новости.

Сообщается, что такое заявление Грэм сделал во время переговоров с Владимиром Зеленским.

"Русские умирают <...>. Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно", – цитируются слова Грэма.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что вовлечённость стран Запада в конфликт на Украине растёт с каждым днём.