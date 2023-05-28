Сенатор США назвал смерть русских "самой удачной тратой денег"
Заявление он сделал во время переговоров с Владимиром Зеленским
28 мая 2023, 17:15, ИА Амител
Линдси Грэм / Фото: The Sun
Сенатор США Линдси Грэм заявил о том, что смерть русских является "самой удачной тратой денег", пишет РИА Новости.
Сообщается, что такое заявление Грэм сделал во время переговоров с Владимиром Зеленским.
"Русские умирают <...>. Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно", – цитируются слова Грэма.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что вовлечённость стран Запада в конфликт на Украине растёт с каждым днём.
20:29:24 28-05-2023
твари какие-то огалтелые
05:41:54 29-05-2023
Гость (20:29:24 28-05-2023) твари какие-то огалтелые... Вся ситуация с Украиной создана штатами. Это их рук дело, их вина. Они давно это планировали и претворяли в жизнь.
05:40:21 29-05-2023
Это фашисты. И это истиное лицо Америки. Запомните его и никогда не обманывайтесь, если Америка будет вам улыбаться. Это всегда будет улыбка подлеца с камнем за пазухой.
08:07:12 29-05-2023
А кучерявая мразь Варламов жопу америкосам лижет всеми своими кудряшками вместе со Стасиком Кучером.
08:22:37 29-05-2023
Вот так и работает пропаганда. "russians is down" как переводится?
09:14:45 29-05-2023
Гость (08:22:37 29-05-2023) Вот так и работает пропаганда. "russians is down" как перево... Угу, вот так и работает пропаганда... со стороны хохлов. Сколько тебе заплатили Иуда? В оригинале не "russians is down" , а "The Russians are dying" - русские умирают. Гори в аду, подстилка хохлятская.