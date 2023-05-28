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Сенатор США назвал смерть русских "самой удачной тратой денег"

Заявление он сделал во время переговоров с Владимиром Зеленским

28 мая 2023, 17:15, ИА Амител

Линдси Грэм / Фото: The Sun
Линдси Грэм / Фото: The Sun

Сенатор США Линдси Грэм заявил о том, что смерть русских является "самой удачной тратой денег", пишет РИА Новости.

Сообщается, что такое заявление Грэм сделал во время переговоров с Владимиром Зеленским. 

"Русские умирают <...>. Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно", – цитируются слова Грэма.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что вовлечённость стран Запада в конфликт на Украине растёт с каждым днём.

Политика

Комментарии 6

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Гость

20:29:24 28-05-2023

твари какие-то огалтелые

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Гость

05:41:54 29-05-2023

Гость (20:29:24 28-05-2023) твари какие-то огалтелые... Вся ситуация с Украиной создана штатами. Это их рук дело, их вина. Они давно это планировали и претворяли в жизнь.

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Гость

05:40:21 29-05-2023

Это фашисты. И это истиное лицо Америки. Запомните его и никогда не обманывайтесь, если Америка будет вам улыбаться. Это всегда будет улыбка подлеца с камнем за пазухой.

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Гость

08:07:12 29-05-2023

А кучерявая мразь Варламов жопу америкосам лижет всеми своими кудряшками вместе со Стасиком Кучером.

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Гость

08:22:37 29-05-2023

Вот так и работает пропаганда. "russians is down" как переводится?

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ыть

09:14:45 29-05-2023

Гость (08:22:37 29-05-2023) Вот так и работает пропаганда. "russians is down" как перево... Угу, вот так и работает пропаганда... со стороны хохлов. Сколько тебе заплатили Иуда? В оригинале не "russians is down" , а "The Russians are dying" - русские умирают. Гори в аду, подстилка хохлятская.

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