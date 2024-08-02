Сенатора Дмитрия Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Лишить его неприкосновенности попросил генпрокурор РФ Игорь Краснов — его подозревают в причастности к организации убийства

02 августа 2024, 19:20, ИА Амител

Дмитрий Савельев / Фото: council.gov.ru

Сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда. Об этом сообщает ТАСС.

С просьбой лишить парламентария неприкосновенности к Совфеду обратился генеральный прокурор Игорь Краснов – причиной стало установление его причастности к попытке убийства. Как рассказал глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, эту просьбу удовлетворили в ходе закрытой части заседания.

Как сообщает РБК со ссылкой на Тимченко, на заседании Савельев назвал преследование необоснованным, а факты против него – "сфабрикованными". В ответ на это спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что решение об этом будут принимать не на заседании, а в суде, где он сможет с помощью адвокатов оспорить обвинение.

По информации НТВ, причиной могла стать попытка Савельева устранить некоего человека по фамилии Ионов. Источник телеканала рассказал, что в прошлом мужчина вместе с парламентарием через помощника управлял неким обществом, деньги которого Ионов растратил.

За это он сел в тюрьму, после чего Савельев через посредников поручил экс-сотруднику ФСИН убить мужчину за 100 тысяч долларов. Силовик не стал исполнять заказное убийство и обратился в ФСБ. Смерть жертвы инсценировали, а сенатору отправили фальшивые доказательства.