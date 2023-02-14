Сенаторы перед посланием Путина проверятся на ковид

Мероприятие пройдёт 21 февраля

14 февраля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сенаторы перед посланием президента Владимира Путина пройдут тестирование на коронавирус, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.

"Нам официально назначили тестирование на 20 февраля, на утро", – сказал он.

Доставят политиков к месту проведения мероприятия на автобусах.

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в выступлении президент акцентирует внимание на текущей ситуации. На мероприятие также будут приглашены участники СВО.