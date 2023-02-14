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Сенаторы перед посланием Путина проверятся на ковид

Мероприятие пройдёт 21 февраля

14 февраля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сенаторы перед посланием президента Владимира Путина пройдут тестирование на коронавирус, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.

"Нам официально назначили тестирование на 20 февраля, на утро", – сказал он.

Доставят политиков к месту проведения мероприятия на автобусах.

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в выступлении президент акцентирует внимание на текущей ситуации. На мероприятие также будут приглашены участники СВО.

Комментарии 8

  • Поздно пить боржоми...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • И на обезьяннью оспу обязательно, на гомодрилий насморк на своё усмотрение
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А еще дустом их обработать в целях дезинфекции
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Ох как боится заболеть
    14 февраля, Гость   Ответить
  • 21 февраля будет девять лет госперевороту на Украине
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Так вроде как антиковидные меры отменены!? Или как всегда не для всех?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Старенький уже
    14 февраля, Гость   Ответить
  • "Ох как боится заболеть" --- Гость, я тоже не хочу, чтобы он заболел. Не время сейчас болеть президенту.
    14 февраля, Гость   Ответить
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