Сенаторы перед посланием Путина проверятся на ковид
Мероприятие пройдёт 21 февраля
14 февраля 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сенаторы перед посланием президента Владимира Путина пройдут тестирование на коронавирус, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.
"Нам официально назначили тестирование на 20 февраля, на утро", – сказал он.
Доставят политиков к месту проведения мероприятия на автобусах.
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в выступлении президент акцентирует внимание на текущей ситуации. На мероприятие также будут приглашены участники СВО.
Комментарии 8