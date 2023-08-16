Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов
Такие данные при принятии поправок станут противоправной и опасной для общества и государства информацией
16 августа 2023, 22:01, ИА Амител
Сенаторы разработали законопроект, который запрещает распространять в СМИ и интернете кадры с мест обстрела, атак дронов и других военных сведений, кроме тех, которые официально опубликованы Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.
По его словам, документ запретит распространение снимков, которые позволят судить о дислокации и передислокации ВС РФ, о военной инфраструктуре и критически важных объектах, которые позволят идентифицировать их местонахождение, установить факт поражения и оценить характер повреждений.
Кроме того, сенаторы считают необходимым запретить распространение информации о месте обстрела или попадании снаряда, а также об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других вооружений. Запретной она будет в том случае, если кадры помогают идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета.
Изменения могут внести в законы "О СМИ" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Такие данные при принятии поправок станут противоправными и опасными для общества и государства сведениями.
22:25:56 16-08-2023
Вот и всё...
07:23:54 17-08-2023
Гость (22:25:56 16-08-2023) Вот и всё...... Хохлы закрывают всех, кто снимает такое видео. Они на себе прочувствовали такую необходимость. Хотите, чтобы и мы это прочувствовали? Уж лучше профилактически это предупредить. Вот конкретно тебе какая польза от видео нападения дрона? А хохлам будет польза увидеть как его и откуда пытаются сбить, какая получилась траектория полета, где что подправить. Короче, это правильное решение.
15:41:34 17-08-2023
И наверное это правильное решение.