Узор за узором. В Барнауле преображается ещё одно историческое здание

Напомним, недавно в столице после долгой реставрации открылся дом купца Шадрина "Русский чай"

23 февраля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Здание "Аптеки Крюгер" на улице Пушкина в Барнауле обзавелось новыми красивыми наличниками и медленно, но верно приближается к своему первоначальному виду.









































"Аптека Крюгер". Февраль 2023 года

Фото: amic.ru

Напомним, реставрация 100-летнего памятника архитектуры идёт уже несколько лет. Проект разработала мастерская барнаульского архитектора Александра Деринга.

Деревянное здание было построено в начале XX века и сохранилось после страшного пожара 1917 года. Изначально предполагалось, что её владелец – мужчина, однако оказалось, что оно принадлежит женщине.

С 1929 года здесь находился городской радиоузел, именно отсюда велось вещание из Москвы. С октября 1953 года – отдел радиоинформации управления культуры Алтайского крайисполкома.