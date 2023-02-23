НОВОСТИКультура

Узор за узором. В Барнауле преображается ещё одно историческое здание

Напомним, недавно в столице после долгой реставрации открылся дом купца Шадрина "Русский чай"

23 февраля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Здание "Аптеки Крюгер" на улице Пушкина в Барнауле обзавелось новыми красивыми наличниками и медленно, но верно приближается к своему первоначальному виду.

Фото: amic.ru

Напомним, реставрация 100-летнего памятника архитектуры идёт уже несколько лет. Проект разработала мастерская барнаульского архитектора Александра Деринга. 

Деревянное здание было построено в начале XX века и сохранилось после страшного пожара 1917 года. Изначально предполагалось, что её владелец – мужчина, однако оказалось, что оно принадлежит женщине.

С 1929 года здесь находился городской радиоузел, именно отсюда велось вещание из Москвы. С октября 1953 года – отдел радиоинформации управления культуры Алтайского крайисполкома. 

Комментарии 3

  • если бы не убогие пластиковые окна, было бы просто супер!
    23 февраля, Гость   Ответить
  • вообще не нравится. это ваще сайдинг зеленый, а не дерево.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Он поди сгнил внутри весь? Деревянные здания исторические сохранять как-то ... не знаю. Ну сколько они еще простоят? Да хоть и не деревянные. Всему свой срок. Ничего вечного не бывает. А если они полностью все меняют на новое, только по старым эскизам, то вообще какой смысл? Это всего лишь копия.
    24 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров