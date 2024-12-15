В Алтайском селе вспыхнуло частное подворье

Сгорели надворные постройки и баня

15 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Пожар в селе Гоношиха / Фото: t.me/mchs_altkray

Днем 15 декабря пожарные ликвидировали возгорание в селе Гоношиха Заринского района Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Горели надворные постройки и баня на площади около 150 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Для тушения пожара были задействованы три звена газодымозащитной службы, 14 человек личного состава и пять единиц специальной техники. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.