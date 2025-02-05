Сергей Булаев: Алтайскому краю нужна специальная ипотека, чтобы остановить отток молодежи

Льготная ипотека для молодых специалистов может компенсировать невысокие зарплаты в Алтайском крае, считает политик

05 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Координатор АРО ЛДПР в Алтайском крае Сергей Булаев / Кадр с rutube.ru

Алтайскому краю нужна специальная льготная ипотека по примеру программы, которая действует на Дальнем Востоке. Это поможет удержать молодежь в регионе. Об этом координатор АРО ЛДПР в Алтайском крае Сергей Булаев сообщил в интервью телеканалу "Катунь 24".

Он отметил, что на сегодня один из острейших вопросов для Алтайского края – отток молодых кадров. Специалисты переезжают на другие территории России, где выше зарплаты и, соответственно, уровень жизни.

Алтайскому краю, который по объективным причинам отстает от соседей по уровню доходов, нужно создавать другие условия, чтобы заинтересовать молодых людей.

"В нашем регионе, как мы все знаем, невысокий средний уровень заработной платы. Считаю, было бы здорово, если бы такая программа (как на Дальнем Востоке) на нас тоже распространялась. Тогда невысокий уровень заработной платы можно было бы компенсировать доступностью жилья", – отметил Булаев.А дальше, по его словам, люди прирастают душой к своему дому и не будут уезжать.

"Купили себе дом, обзавелись детьми, собака, грядки. Все это бросить уже сложно, ты к этому душой прирос. Соответственно, люди будут уже оставаться здесь и работать", – указал лидер ЛДПР.Что такое Дальневосточная ипотека?



Это программа ипотечного кредитования со сниженной ставкой – 2% годовых. Ее можно оформить на покупку или строительство жилья только в Дальневосточном федеральном округе. Главная задача программы – улучшение жилищных условий жителей округа.