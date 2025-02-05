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Сергей Булаев: Алтайскому краю нужна специальная ипотека, чтобы остановить отток молодежи

Льготная ипотека для молодых специалистов может компенсировать невысокие зарплаты в Алтайском крае, считает политик

05 февраля 2025, 07:15, ИА Амител

Координатор АРО ЛДПР в Алтайском крае Сергей Булаев / Кадр с rutube.ru
Координатор АРО ЛДПР в Алтайском крае Сергей Булаев / Кадр с rutube.ru

Алтайскому краю нужна специальная льготная ипотека по примеру программы, которая действует на Дальнем Востоке. Это поможет удержать молодежь в регионе. Об этом координатор АРО ЛДПР в Алтайском крае Сергей Булаев сообщил в интервью телеканалу "Катунь 24".

Он отметил, что на сегодня один из острейших вопросов для Алтайского края – отток молодых кадров. Специалисты переезжают на другие территории России, где выше зарплаты и, соответственно, уровень жизни.    

Алтайскому краю, который по объективным причинам отстает от соседей по уровню доходов, нужно создавать другие условия, чтобы заинтересовать молодых людей.  

"В нашем регионе, как мы все знаем, невысокий средний уровень заработной платы. Считаю, было бы здорово, если бы такая программа (как на Дальнем Востоке) на нас тоже распространялась. Тогда невысокий уровень заработной платы можно было бы компенсировать доступностью жилья", – отметил Булаев.А дальше, по его словам, люди прирастают душой к своему дому и не будут уезжать.

"Купили себе дом, обзавелись детьми, собака, грядки. Все это бросить уже сложно, ты к этому душой прирос. Соответственно, люди будут уже оставаться здесь и работать", – указал лидер ЛДПР.Что такое Дальневосточная ипотека?

Это программа ипотечного кредитования со сниженной ставкой – 2% годовых. Ее можно оформить на покупку или строительство жилья только в Дальневосточном федеральном округе. Главная задача программы – улучшение жилищных условий жителей округа.

Сергей Булаев / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край ипотека Мнения экспертов

Комментарии 22

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Леха

07:33:35 05-02-2025

Сделайте здесь хорошие заплаты-сюда народ насыпется... Здесь же туркластеры и многие другие плюшки...

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Гость

07:38:00 05-02-2025

О,знакомое лицо. Шо,опять?

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Гость

07:49:07 05-02-2025

Ещё один. Социально ориентированный альтернатвно одаренный. Государство должно строить и выдавать под расчет готовые квартиры, или конкурс объявлять на застройку. Не участие в конкурсе - не участие в строительстве на территории региона. Любая ипотека под низкий процент это удорожание стоимости жилья

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Гость

11:40:45 05-02-2025

Гость (07:49:07 05-02-2025) Ещё один. Социально ориентированный альтернатвно одаренный. ...
Всё верно. Какую глупость говорят подобные политики. В качестве доводов приводят отрицательные примеры. Нам бы как на Дальнем Востоке, говорит. Разве он не в курсе, что все вместе льготные программы не остановили отток нашего населения с ДВ, а только увеличили приток китайского. Этому политику определиться бы, почему в одной стране такой разный уровень жизни и почему государство не желает устранять эти проблемы.

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Гость

07:49:54 05-02-2025

Кабала, чтобы уж точно никуда не уехали!

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Гость

08:29:09 05-02-2025

Так уезжают то не из за этого. Ну а предложение выглядит как : привязать к месту на много лет, что б не уехал никуда.

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Гость

08:49:50 05-02-2025

алтайскому краю нужна работа с нормальной зарплатой, и тогда никаких специальных ипотек не понадобится.
а молодые кадры уезжают потому что жить хотят, а не существовать.

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Гость

09:01:49 05-02-2025

"Объективные причины отставания!" перечислите пожалуйста? Ну кроме некомпетентности властей к людям?

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Гость

09:52:55 05-02-2025

Т.е не давать жилье молодым семьям, а кабалу и рабство........на зп чуть выше МРОТ, он давно на сайте федеральном был- трудвсем, но даром.

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Гость

10:26:10 05-02-2025

И откуда ж такого красивого дяденьку к нам занесло?

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Гость

14:22:15 05-02-2025

Гость (10:26:10 05-02-2025) И откуда ж такого красивого дяденьку к нам занесло?... он в идеальной форме - Шар

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Гость

12:00:48 05-02-2025

Что, скоро опять выборы что ли?

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Очередной популизм..

12:14:51 05-02-2025

Толку то что ипотека будет не 22 а 20% ...на вашу якобы,, среднею ,,зп все равно ничего не купить

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Гость

13:11:01 05-02-2025

Не открою военной тайны, если скажу, что покидает край молодежь довольно обеспеченная. В массе своей. И образованная. Иначе очень тяжело устроиться на хорошо оплачиваемую работу. Приобрести жилплощадь, не без помощи родителей.

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холмс

13:13:10 05-02-2025

не прокатит
надо так - студент поступает и не поступает сам. Ему предлагает краевая власть оплатить обучение из краевого бюджета. Он учится и выпускается и остается работать здесь. Если он уедет его ловят и вадят на 5 лет в тюрьму. И он работает бесплатно 5 лет. После остается и работает здесь. Вторую попытку уехать думаю он не сделает если в своем уме а если нет то по второму кругу -ловят и садят на 5 лет и он работает здесь бесплатно 5 лет и так далее

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Гость

14:19:27 05-02-2025

холмс (13:13:10 05-02-2025) не прокатитнадо так - студент поступает и не поступает с... А чё студен-то только? В роддоме сразу долг мильёнов 50 записать и пока не отдаст - из зоны не выпускать.

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Гость

13:53:18 05-02-2025

А если учился за счет папиного кошелька?

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Гость

14:49:35 05-02-2025

О, давно чувака не было! Перед выборами в краевую думу (или какие тогда выборы были), помнится, каждый день в СМИ с новым перлом появлялся, а выборы закончились - куда-то пропал почему-то...

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любовь

16:06:20 05-02-2025

Скоро доплачу свою ипотеку и уеду. От грядок избавилась, собаку и кошку возьму с собой.

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Гость

19:21:30 05-02-2025

Квартиры государство должно выдавать специалистам молодым! И зарплаты достойные должны быть. А то пиарят кабалу ипотечную, от нее только капиталисты и банкиры выигрывают! А народ вымирает и продолжит с такими кабальными условиями вымирать!

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Д

20:55:33 06-02-2025

Меня так на заводе хотели оставить работать.
Начальник участка так и сказал: самое время брать ипотеку ))))

Им бы в сендапах выступать, хорошо получается.

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Роман

21:49:28 06-02-2025

Наверное у чувака тут строительный бизнес. Под себя выбивает тему прикрываясь оттоком молодёжи. Ну в принципе как всегда.

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