Сергей Лазарев поможет пенсионерке, задорно станцевавшей на его концерте

От женщины отказались родственники и она живет в ужасных условиях

11 февраля 2024, 08:36, ИА Амител

Кадр из видео, опубликованного в соцсетях Сергея Лазарева

Российский певец Сергей Лазарев в социальных сетях ищет пенсионерку, которая прославилась благодаря видео с его концерта. Поиски женщины он поручил своим помощникам.

Лазарев рассказал, что видеозапись с бабушкой покорила его и пользователей соцсетей, однако оказалось, что у нее очень тяжелая судьба. От нее отказались родственники и сейчас женщина живет в плохих условиях.

"У нее проблемы с жильем, практически нет денег. Сейчас мы пытаемся выйти на тех людей, которые могут нас соединить с ней или каким-то образом передать ей нашу помощь", – отметил Лазарев.

Он также добавил, что в Сыктывкаре женщина довольно знаменита.