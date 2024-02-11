Сергей Лазарев поможет пенсионерке, задорно станцевавшей на его концерте
От женщины отказались родственники и она живет в ужасных условиях
11 февраля 2024, 08:36, ИА Амител
Российский певец Сергей Лазарев в социальных сетях ищет пенсионерку, которая прославилась благодаря видео с его концерта. Поиски женщины он поручил своим помощникам.
Лазарев рассказал, что видеозапись с бабушкой покорила его и пользователей соцсетей, однако оказалось, что у нее очень тяжелая судьба. От нее отказались родственники и сейчас женщина живет в плохих условиях.
"У нее проблемы с жильем, практически нет денег. Сейчас мы пытаемся выйти на тех людей, которые могут нас соединить с ней или каким-то образом передать ей нашу помощь", – отметил Лазарев.
Он также добавил, что в Сыктывкаре женщина довольно знаменита.
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