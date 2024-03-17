Сергей Писарев пригласил жителей Алтайского края на выборы

Он отметил, что сделал свой выбор всей семьей

17 марта 2024, 12:40, ИА Амител

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев обратился к жителям Алтайского края и пригласил людей на выборы. Видеоролик он опубликовал в своих социальных сетях.

Писарев отметил, что он уже проголосовал, а также выбор сделала вся его семья.

"Только мы с вами, трудясь на благо нашей великой Родины, можем сделать все для того, чтобы Россия стала великой и могучей страной. Придите на выборы! Проголосуйте за своего президента!" – сказал директор зоопарка.

Напомним, что третий день выборов президента России стартовал в Алтайском крае 17 марта. Избирательные участки открылись в 8 часов утра и закроются в 20:00.

По итогам второго дня явка избирателей в регионе составила 38%. Свой голос отдал уже 561 071 человек. Данные дистанционного электронного голосования в этой статистике не учитываются.