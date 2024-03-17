Сергей Писарев пригласил жителей Алтайского края на выборы
Он отметил, что сделал свой выбор всей семьей
17 марта 2024, 12:40, ИА Амител
Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев обратился к жителям Алтайского края и пригласил людей на выборы. Видеоролик он опубликовал в своих социальных сетях.
Писарев отметил, что он уже проголосовал, а также выбор сделала вся его семья.
"Только мы с вами, трудясь на благо нашей великой Родины, можем сделать все для того, чтобы Россия стала великой и могучей страной. Придите на выборы! Проголосуйте за своего президента!" – сказал директор зоопарка.
Напомним, что третий день выборов президента России стартовал в Алтайском крае 17 марта. Избирательные участки открылись в 8 часов утра и закроются в 20:00.
По итогам второго дня явка избирателей в регионе составила 38%. Свой голос отдал уже 561 071 человек. Данные дистанционного электронного голосования в этой статистике не учитываются.
13:53:19 17-03-2024
Все хотят, чтобы России была могучей, но что то не получается.
15:38:46 17-03-2024
На выборы сходили, но вот кумовство во власти , и бизнес во власти больше терпеть не будем !!! Ни в каком виде!
16:37:05 17-03-2024
Сергей , трудиться на благо своего кармана… Народ трудиться ради выживания..
18:38:31 17-03-2024
Гость (16:37:05 17-03-2024) Сергей , трудиться на благо своего кармана… Народ трудиться ... Народ, учиться надо было, хоть писать без ошибок, понять ваши мысли трудно
05:47:18 18-03-2024
Гость (18:38:31 17-03-2024) Народ, учиться надо было, хоть писать без ошибок, понят... А что вам до ошибок ? Человек написал , смысл понятен . Если у вас штаны в «навозе» , зачем это на показ