Сергей Шнуров оценил развитие музыкальной индустрии в России

Он отметил, что на сцене появляется много новых артистов

26 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1175528

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что музыкальная индустрия в России быстро развивается, появляются новые артисты, и это хорошо. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Музыкальная индустрия развивается быстро, и никто не поспевает за событиями", – сказал он. – Ежедневно выходят новые альбомы, и мы не знаем этих артистов, но у них есть свои слушатели, что, наверное, хорошо. Спектр музыки широк".

Шнуров уверен, что процесс нельзя изменить, и он идет своим чередом. Он опроверг слухи, что блогер Инстасамка станет постоянной солисткой группы, пояснив, что она не из Ленинграда.

Шнуров также сообщил, что был приглашен в состав судей следующего сезона шоу "Голос", но склонен отказаться, так как не хочет тратить время на обучение.