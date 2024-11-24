Группа "Комбинация" объявила о воссоединении

Исполнительницы снова выступят вместе на концерте в Кремле

24 ноября 2024, 18:59, ИА Амител

Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398

Спустя шесть лет группа "Комбинация" снова собралась вместе. Об этом стало известно от Mash.

"Алена Апина и Татьяна Иванова готовы выступить на новогоднем корпоративе за пять миллионов рублей. Большая часть суммы будет перечислена на счет Апиной", – сообщает источник.

По информации Mash, на концерте Алены Апиной в Кремле снова выступят обе вокалистки. Татьяна Иванова исполнит песни "Американский бой", "Бухгалтер", "Вишневая девятка" и "Не забывай".