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Группа "Комбинация" объявила о воссоединении

Исполнительницы снова выступят вместе на концерте в Кремле

24 ноября 2024, 18:59, ИА Амител

Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398
Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398

Спустя шесть лет группа "Комбинация" снова собралась вместе. Об этом стало известно от Mash.

"Алена Апина и Татьяна Иванова готовы выступить на новогоднем корпоративе за пять миллионов рублей. Большая часть суммы будет перечислена на счет Апиной", – сообщает источник.

По информации Mash, на концерте Алены Апиной в Кремле снова выступят обе вокалистки. Татьяна Иванова исполнит песни "Американский бой", "Бухгалтер", "Вишневая девятка" и "Не забывай".

музыка

Комментарии 8

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Шинник

21:25:37 24-11-2024

оказывается 6 лет назад они распались ?!

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Элен без ребят

11:39:58 25-11-2024

Шинник (21:25:37 24-11-2024) оказывается 6 лет назад они распались ?!... Гугль говорит, что 6 лет назад, Апиной было 54 года. думаете она в таком возрасте пела про юбочку из плюша? это же смешно, как минимум.

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Олег

00:54:46 25-11-2024

Сверкнут мохнатой стариной - не не интересно.

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Гость

11:09:50 25-11-2024

есть там один их фанат

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Musik

11:16:52 25-11-2024

Бабло обьединяет

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Элен без ребят

11:37:23 25-11-2024

что-то много в последнее время "Комбианации".
пс. а не к этому ли замечательному событию был снят сериал? тут вам и промо и баблишек срубили)

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Ян

15:46:01 25-11-2024

Недавно видел билеты на концерт Апиной в Казани, думал купить, по настольгировать, а тут смотрю на группу КИНО билеты, ну в общем иду на КИНО в фан зону!)

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Гость

20:33:58 25-11-2024

Ян (15:46:01 25-11-2024) Недавно видел билеты на концерт Апиной в Казани, думал купит... родился де билом, mfr и помрешь де билом

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