Группа "Комбинация" объявила о воссоединении
Исполнительницы снова выступят вместе на концерте в Кремле
24 ноября 2024, 18:59, ИА Амител
Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398
Спустя шесть лет группа "Комбинация" снова собралась вместе. Об этом стало известно от Mash.
"Алена Апина и Татьяна Иванова готовы выступить на новогоднем корпоративе за пять миллионов рублей. Большая часть суммы будет перечислена на счет Апиной", – сообщает источник.
По информации Mash, на концерте Алены Апиной в Кремле снова выступят обе вокалистки. Татьяна Иванова исполнит песни "Американский бой", "Бухгалтер", "Вишневая девятка" и "Не забывай".
21:25:37 24-11-2024
оказывается 6 лет назад они распались ?!
11:39:58 25-11-2024
Шинник (21:25:37 24-11-2024) оказывается 6 лет назад они распались ?!... Гугль говорит, что 6 лет назад, Апиной было 54 года. думаете она в таком возрасте пела про юбочку из плюша? это же смешно, как минимум.
00:54:46 25-11-2024
Сверкнут мохнатой стариной - не не интересно.
11:09:50 25-11-2024
есть там один их фанат
11:16:52 25-11-2024
Бабло обьединяет
11:37:23 25-11-2024
что-то много в последнее время "Комбианации".
пс. а не к этому ли замечательному событию был снят сериал? тут вам и промо и баблишек срубили)
15:46:01 25-11-2024
Недавно видел билеты на концерт Апиной в Казани, думал купить, по настольгировать, а тут смотрю на группу КИНО билеты, ну в общем иду на КИНО в фан зону!)
20:33:58 25-11-2024
Ян (15:46:01 25-11-2024) Недавно видел билеты на концерт Апиной в Казани, думал купит... родился де билом, mfr и помрешь де билом