Сергей Шойгу проверил боевую подготовку на полигонах ЮВО

Там с военными проводят практические занятия, курс длится 38 суток

08 июля 2023, 19:15, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны Сергей Шойгу на полигонах Южного военного округа проверил боевую подготовку новых соединений контрактников.

Как пишет РИА Новости, там с военными проводят практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, а также по вождению и связи.

Курс интенсивной подготовки длится 38 суток.

Ранее Сергей Шойгу поблагодарил военных, сохранивших верность присяге во время мятежа ЧВК "Вагнер".