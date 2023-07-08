Сергей Шойгу проверил боевую подготовку на полигонах ЮВО
Там с военными проводят практические занятия, курс длится 38 суток
08 июля 2023, 19:15, ИА Амител
Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru
Глава Минобороны Сергей Шойгу на полигонах Южного военного округа проверил боевую подготовку новых соединений контрактников.
Как пишет РИА Новости, там с военными проводят практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, а также по вождению и связи.
Курс интенсивной подготовки длится 38 суток.
Ранее Сергей Шойгу поблагодарил военных, сохранивших верность присяге во время мятежа ЧВК "Вагнер".
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