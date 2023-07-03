Шойгу поблагодарил военных, сохранивших верность присяге во время мятежа
Провокация не повлияла на действия группировок российских войск
03 июля 2023, 18:55, ИА Амител
Попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих присяге и воинскому долгу. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых Сил РФ он отметил, что личный состав ВС РФ проявил необходимые в такой ситуации качества. Министр добавил, что провокация не повлияла на действия группировок российских войск, военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи.
"Благодарю личный состав за добросовестную службу", - добавил министр.
Напомним, 23 июня военные колонны ЧВК отправились на Москву. 24 июня, после переговоров с президентом Белоруссии, колонны развернулись и отправились обратно на территорию Донбасса. По некоторым данным, в этот день страну покинули чиновники, в том числе высокопоставленные.
19:19:41 03-07-2023
Он уже вернулся из тайги?
23:15:45 03-07-2023
Я не понял а он кто Верховный Президент Путин,Мишустин,Володин, Матвиенко что берет на себя право говорить на всю страну что только его усилиями не осуществилась дестабилизация страны как говорят хохлы полиз попэрэк батька нагло и лицемерно когда весь народ видел как не ради победы он провел провокацию побуждающую честных граждан к неповиновению лично ему а не Путину когда умышленно устроил своим приказом а не указом Президента практически ликвидацию добробатов самых патриотичных мотивированных на победу военных формирований в отличие от обычных и особенно ЧВК Вагнер перед контрнаступлением врага, да еще антиконституционно без суда и следствия расстрелял граждан вышедших на марш справедливости. Складывается такое впечатление что он создает себе иммидж какого то небожителя с мировой крышей стоящим даже над Путиным. Массоны Ротшильды наградили его орденом от которого он не отказался. Может это ярлык на его неприкосновенность который соблюдает и Путин
10:40:27 04-07-2023
Сам спровоцировал, а теперь ... типа, не причем.
13:01:41 04-07-2023
Не за что)