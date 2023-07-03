Шойгу поблагодарил военных, сохранивших верность присяге во время мятежа

Провокация не повлияла на действия группировок российских войск

03 июля 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих присяге и воинскому долгу. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых Сил РФ он отметил, что личный состав ВС РФ проявил необходимые в такой ситуации качества. Министр добавил, что провокация не повлияла на действия группировок российских войск, военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи.

"Благодарю личный состав за добросовестную службу", - добавил министр.

Напомним, 23 июня военные колонны ЧВК отправились на Москву. 24 июня, после переговоров с президентом Белоруссии, колонны развернулись и отправились обратно на территорию Донбасса. По некоторым данным, в этот день страну покинули чиновники, в том числе высокопоставленные.