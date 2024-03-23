Сергей Светлаков находился в "Крокусе" во время теракта

Он выразил соболезнования всем пострадавшим

23 марта 2024, 07:40, ИА Амител

Сергей Светлаков / Фото: кадр из видео / YouTube-канал "А поговорить?"

Актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал в своем Telegram-канале, что находился в "Крокус Сити Холле" в момент теракта.

"Мы живы. Это был ужас", – написал Светлаков.

Он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал здоровья тем, кто получил ранения.

СК официально сообщил, что количество погибших на текущий момент составляет более 60 человек и это число может увеличиться. Раненых более 100.

Напомним, 23 марта произошла стрельба в московском "Крокус Сити Холле". По данным СМИ, стрелков было пятеро. После в здании произошел пожар: по последним данным выгорели почти все помещения на втором этаже, повреждена кровля.