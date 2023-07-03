Сергей Светлаков вернется на ТНТ
Комик подписал контракт как минимум на три проекта
03 июля 2023, 23:11, ИА Амител
Кадр ищ шоу "Танцы
Российский комик Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с "Газпром-Медиа". Он вернется на ТНТ, сообщают РИА Новости.
Сообщается, что Светлаков будет работать на телеканале как продюсер, а также станет рекламным лицом канала.
Также отмечается, что комик вернется и на телеэкраны в различных проектах. В данный момент речь идет о трех шоу.
В руководстве телеканала считают, что время, когда Светлаков работал на ТНТ, было золотым для канала, а сейчас оно возвращается, потому что старые звезды вновь сотрудничают с каналом в различных проектах.
00:51:42 04-07-2023
я забыла...этого поддерживаем? или он ЛГБТ, как прочие? вроде же иноагент и предатель? или этот не тот? дай Бог памяти запомнить все методички