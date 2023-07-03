Сергей Светлаков вернется на ТНТ

Комик подписал контракт как минимум на три проекта

03 июля 2023, 23:11, ИА Амител

Кадр ищ шоу "Танцы

Российский комик Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с "Газпром-Медиа". Он вернется на ТНТ, сообщают РИА Новости.

Сообщается, что Светлаков будет работать на телеканале как продюсер, а также станет рекламным лицом канала.

Также отмечается, что комик вернется и на телеэкраны в различных проектах. В данный момент речь идет о трех шоу.

В руководстве телеканала считают, что время, когда Светлаков работал на ТНТ, было золотым для канала, а сейчас оно возвращается, потому что старые звезды вновь сотрудничают с каналом в различных проектах.