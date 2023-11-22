НОВОСТИНаука и образование

Сергей Землюков покинул пост президента АлтГУ

Из устава университета в принципе исключена должность президента

22 ноября 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: asu.ru
Фото: asu.ru

Алтайский государственный университет (АлтГУ) в связи с истечением срока прекратил трудовой договор с 71-летним президентом вуза Сергеем Землюковым, сообщает "Толк".

"Трудовой договор прекращен 31 октября 2023 года", – отмечает издание.

Как пояснили в Минобрнауки, из устава университета исключена должность президента. 30 ноября в АлтГУ пройдет ученый совет, на котором рассмотрят вопрос "о признании утратившим силу положения о президенте".

Напомним, Землюков в должность ректора вступил в 2011 году. В 2018-м стал президентом вуза.

Ранее в АлтГУ посчитали, сколько миллионов тратят на содержание президента вуза.

Фото: asu.ru

В Минобрнауки вынесли выговор президенту АГУ

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НОВОСТИОбщество
отставки и назначения АлтГУ

Комментарии 19

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гость

14:21:57 22-11-2023

В ВУЗах не должно быть никаких президентов. Это всё выдумки. Если ректор хочет работать и имеет для этого силы и знания-вперед за трибуну! Читай лекции студентам. Хоть 1440 часов в год.

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Гость

14:38:10 22-11-2023

Не будет вырубки сквера?

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гость

14:39:12 22-11-2023

отлично. дальше - уголовка?

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Гость

14:59:31 22-11-2023

гость (14:39:12 22-11-2023) отлично. дальше - уголовка?... Половину АГУ можно пересадить. На юрфаке почти всех.

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Гость

15:23:57 22-11-2023

Гость (14:59:31 22-11-2023) Половину АГУ можно пересадить. На юрфаке почти всех. ... за что?

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ВКл.

15:03:07 22-11-2023

Насовсем уходит или станет советником ректора?

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Роман

15:15:36 22-11-2023

Может хватит уже работать в 71 год , или надо с работы сразу на кладбище?

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ГОсть

16:14:37 22-11-2023

Роман (15:15:36 22-11-2023) Может хватит уже работать в 71 год , или надо с работы сразу... Вы кого имеете ввиду? На святое посягнули, сейчас обнулят и снова в путь

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Гость

15:38:48 22-11-2023

Политеху пора задумать тоже об эффективном расходовании средств на науку, а не содержать президента, личного шофера и секретаря!

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Гость

15:49:16 22-11-2023

Гость (15:38:48 22-11-2023) Политеху пора задумать тоже об эффективном расходовании сред... Это вы что, замахиваетесь на основы государственности? Лодку раскачиваете?

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Гость

16:44:36 22-11-2023

Гость (15:38:48 22-11-2023) Политеху пора задумать тоже об эффективном расходовании сред... Как вы могете на Леву Коршунова бочку покатить?...))))

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Гость

16:01:52 22-11-2023

в политехе тоже сидит президент, денежки получает. Зачем он?

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Гость

16:19:38 22-11-2023

Гость (16:01:52 22-11-2023) в политехе тоже сидит президент, денежки получает. Зачем он?... тот же вопрос, только слово "политех" лишнее

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Гость

16:39:50 22-11-2023

Гость (16:01:52 22-11-2023) в политехе тоже сидит президент, денежки получает. Зачем он?... Там случай вообще странный, студенты в открытую смеются над этим "президентом"

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Гость

18:39:58 22-11-2023

Гость (16:39:50 22-11-2023) Там случай вообще странный, студенты в открытую смеются над ... А чем странный, расскажите, интересно

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Гость

16:41:27 22-11-2023

Гость (16:01:52 22-11-2023) в политехе тоже сидит президент, денежки получает. Зачем он?... Деньги получать, ведь пенсия депутата госдумы крошечная, на неё не проживёшь.

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Гость

20:36:35 22-11-2023

Штань то посадить не смогли, а тут целый Землюков.

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Владимир В.

21:58:21 22-11-2023

А какие функции у президента ВУЗа.

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Гость

08:56:34 23-11-2023

Владимир В. (21:58:21 22-11-2023) А какие функции у президента ВУЗа.... Быть свадебным генералом.

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