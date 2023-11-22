Сергей Землюков покинул пост президента АлтГУ

Из устава университета в принципе исключена должность президента

22 ноября 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: asu.ru

Алтайский государственный университет (АлтГУ) в связи с истечением срока прекратил трудовой договор с 71-летним президентом вуза Сергеем Землюковым, сообщает "Толк".

"Трудовой договор прекращен 31 октября 2023 года", – отмечает издание.

Как пояснили в Минобрнауки, из устава университета исключена должность президента. 30 ноября в АлтГУ пройдет ученый совет, на котором рассмотрят вопрос "о признании утратившим силу положения о президенте".

Напомним, Землюков в должность ректора вступил в 2011 году. В 2018-м стал президентом вуза.

Ранее в АлтГУ посчитали, сколько миллионов тратят на содержание президента вуза.