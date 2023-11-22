Сергей Землюков покинул пост президента АлтГУ
Из устава университета в принципе исключена должность президента
22 ноября 2023, 13:52, ИА Амител
Фото: asu.ru
Алтайский государственный университет (АлтГУ) в связи с истечением срока прекратил трудовой договор с 71-летним президентом вуза Сергеем Землюковым, сообщает "Толк".
"Трудовой договор прекращен 31 октября 2023 года", – отмечает издание.
Как пояснили в Минобрнауки, из устава университета исключена должность президента. 30 ноября в АлтГУ пройдет ученый совет, на котором рассмотрят вопрос "о признании утратившим силу положения о президенте".
Напомним, Землюков в должность ректора вступил в 2011 году. В 2018-м стал президентом вуза.
Ранее в АлтГУ посчитали, сколько миллионов тратят на содержание президента вуза.
14:21:57 22-11-2023
В ВУЗах не должно быть никаких президентов. Это всё выдумки. Если ректор хочет работать и имеет для этого силы и знания-вперед за трибуну! Читай лекции студентам. Хоть 1440 часов в год.
14:38:10 22-11-2023
Не будет вырубки сквера?
14:39:12 22-11-2023
отлично. дальше - уголовка?
14:59:31 22-11-2023
гость (14:39:12 22-11-2023) отлично. дальше - уголовка?... Половину АГУ можно пересадить. На юрфаке почти всех.
15:23:57 22-11-2023
Гость (14:59:31 22-11-2023) Половину АГУ можно пересадить. На юрфаке почти всех. ... за что?
15:03:07 22-11-2023
Насовсем уходит или станет советником ректора?
15:15:36 22-11-2023
Может хватит уже работать в 71 год , или надо с работы сразу на кладбище?
16:14:37 22-11-2023
Роман (15:15:36 22-11-2023) Может хватит уже работать в 71 год , или надо с работы сразу... Вы кого имеете ввиду? На святое посягнули, сейчас обнулят и снова в путь
15:38:48 22-11-2023
Политеху пора задумать тоже об эффективном расходовании средств на науку, а не содержать президента, личного шофера и секретаря!
15:49:16 22-11-2023
Гость (15:38:48 22-11-2023) Политеху пора задумать тоже об эффективном расходовании сред... Это вы что, замахиваетесь на основы государственности? Лодку раскачиваете?
16:44:36 22-11-2023
Гость (15:38:48 22-11-2023) Политеху пора задумать тоже об эффективном расходовании сред... Как вы могете на Леву Коршунова бочку покатить?...))))
16:01:52 22-11-2023
в политехе тоже сидит президент, денежки получает. Зачем он?
16:19:38 22-11-2023
Гость (16:01:52 22-11-2023) в политехе тоже сидит президент, денежки получает. Зачем он?... тот же вопрос, только слово "политех" лишнее
16:39:50 22-11-2023
Гость (16:01:52 22-11-2023) в политехе тоже сидит президент, денежки получает. Зачем он?... Там случай вообще странный, студенты в открытую смеются над этим "президентом"
18:39:58 22-11-2023
Гость (16:39:50 22-11-2023) Там случай вообще странный, студенты в открытую смеются над ... А чем странный, расскажите, интересно
16:41:27 22-11-2023
Гость (16:01:52 22-11-2023) в политехе тоже сидит президент, денежки получает. Зачем он?... Деньги получать, ведь пенсия депутата госдумы крошечная, на неё не проживёшь.
20:36:35 22-11-2023
Штань то посадить не смогли, а тут целый Землюков.
21:58:21 22-11-2023
А какие функции у президента ВУЗа.
08:56:34 23-11-2023
Владимир В. (21:58:21 22-11-2023) А какие функции у президента ВУЗа.... Быть свадебным генералом.