В АлтГУ посчитали, сколько миллионов тратят на содержание президента вуза
Накануне в университете обсудили целесообразность сохранения должности президента
11 апреля 2023, 10:15, ИА Амител
В Алтайском государственном университете (АлтГУ) с 2018 по 2023 год на содержание президента вуза Сергея Землюкова в общей сумме, по прогнозу, потратят почти 20 млн рублей, пишет "Атмосфера".
Расходы на содержание должности президента АлтГУ складываются из следующих статей: начисленная зарплата, страховые взносы с зарплаты, расходы на командировки, зарплата водителя, страховые взносы с зарплаты водителя, сотовая связь.
"Максимальные расходы на содержание президента были достигнуты в 2022 году – 4 735 090 рублей. В частности, начисленная зарплата составила 1 897 212 рублей, или в среднем 158 101 рубль в месяц, взносы в страховые фонды с этой зарплаты – 506 271 рубль, расходы на командировки – 1 389 760 рублей, на сотовую связь – 25 080 рублей. Содержание водителя президента обошлось университету в 2022 году в 900 с лишним тысяч: 704 122 рубля – зарплата, 212 645 рублей – страховые выплаты", – отмечает издание.
Сергей Землюков занял должность президента АлтГУ в конце 2018 года. К ноябрю 2023 года расходы на содержание должности достигнут 19 760 103 рублей.
Данные суммы, как уточняет издание, продемонстрировали во время обсуждения вопроса о целесообразности сохранения должности президента в структуре университета на заседании учёного совета 28 марта.
10:19:58 11-04-2023
Н....да!!!
10:29:40 11-04-2023
Так вот и делают перевороты. Накидают цифр статистических в народ, а дальше что ?
10:44:23 11-04-2023
Ну и что? Правители всегда влетают в копеечку. Поэтому и бьются за эти места.
10:48:08 11-04-2023
А самому то персонажу не стыдно студентов объедать?
10:48:51 11-04-2023
Синекура.
10:57:23 11-04-2023
Возглавляющий Алтайский госуниверситет Сергей Бочаров в прошлом году получал в среднем 265 625 рублей в месяц. Таким образом, за год его доход составил 3,18 млн рублей. Однако ректор не стал самым богатым сотрудником вуза. Больше, чем Бочаров, заработала первый проректор по учебной работе Евгения Жданова — 3,762 млн, или почти по 313 тысяч рублей ежемесячно.