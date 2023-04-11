В АлтГУ посчитали, сколько миллионов тратят на содержание президента вуза

Накануне в университете обсудили целесообразность сохранения должности президента

11 апреля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском государственном университете (АлтГУ) с 2018 по 2023 год на содержание президента вуза Сергея Землюкова в общей сумме, по прогнозу, потратят почти 20 млн рублей, пишет "Атмосфера".

Расходы на содержание должности президента АлтГУ складываются из следующих статей: начисленная зарплата, страховые взносы с зарплаты, расходы на командировки, зарплата водителя, страховые взносы с зарплаты водителя, сотовая связь.

"Максимальные расходы на содержание президента были достигнуты в 2022 году – 4 735 090 рублей. В частности, начисленная зарплата составила 1 897 212 рублей, или в среднем 158 101 рубль в месяц, взносы в страховые фонды с этой зарплаты – 506 271 рубль, расходы на командировки – 1 389 760 рублей, на сотовую связь – 25 080 рублей. Содержание водителя президента обошлось университету в 2022 году в 900 с лишним тысяч: 704 122 рубля – зарплата, 212 645 рублей – страховые выплаты", – отмечает издание.

Сергей Землюков занял должность президента АлтГУ в конце 2018 года. К ноябрю 2023 года расходы на содержание должности достигнут 19 760 103 рублей.

Данные суммы, как уточняет издание, продемонстрировали во время обсуждения вопроса о целесообразности сохранения должности президента в структуре университета на заседании учёного совета 28 марта.