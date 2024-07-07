Сергей Жуков хочет судиться за права на песни группы "Руки Вверх!"

Официально подробности иска не сообщаются

07 июля 2024, 17:40, ИА Амител

Сергей Жуков / Фото: https://vk.com/sezhukov

Сергей Жуков, известный певец и основатель группы "Руки Вверх!", подал иск против ООО "Издательство Джем" в Арбитражный суд города Москвы. Информация об этом появилась на портале "Электронное правосудие".

В настоящее время подробности иска не разглашаются, однако Telegram-канал Mash предполагает, что судебное разбирательство может быть связано с правами на песни группы "Руки Вверх!".

Ранее Сергей Жуков и Алексей Потехин, бывший участник группы, уже судились с "Издательством Джем" и бывшим продюсером Андреем Маликовым. Они пытались вернуть исключительные права на фонограммы песен группы, включая такие хиты, как "Ну где же вы, девчонки?", "Я не отдам тебя никому", "Дома не сиди" и другие.

Симоновский суд отклонил иск Жукова и его коллег, поскольку они "не пытались призвать к правосудию" на протяжении 20 лет. В конце марта апелляционная инстанция согласилась с решением и отказала музыкантам в удовлетворении их требований.