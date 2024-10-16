Сергей Зверев признался, что хотел бы жить с невестой в деревне

Он признался, что избранницу уже выбрал

16 октября 2024, 23:10, ИА Амител

Сергей Зверев / Фото из личного архива

Сергей Зверев, известный стилист, поделился мечтами о жизни в деревне со своей невестой. Об этом сообщает Пятый канал.

По мнению Зверева, стилист может работать в этой сфере максимум до 40 лет, и примеры его коллег, которые продолжали трудиться до старости, вызывают у него грусть. Он также рассказал, что часть своего детства провел в деревне.

"Если бы я не пожил в деревне, я бы не стал таким сильным", – сказал он.

Кроме того, Зверев отметил, что за годы работы в шоу-бизнесе он привык рано вставать. Также он нашел девушку, которая стала его невестой.