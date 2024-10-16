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Сергей Зверев признался, что хотел бы жить с невестой в деревне

Он признался, что избранницу уже выбрал

16 октября 2024, 23:10, ИА Амител

Сергей Зверев / Фото из личного архива
Сергей Зверев / Фото из личного архива

Сергей Зверев, известный стилист, поделился мечтами о жизни в деревне со своей невестой. Об этом сообщает Пятый канал.

По мнению Зверева, стилист может работать в этой сфере максимум до 40 лет, и примеры его коллег, которые продолжали трудиться до старости, вызывают у него грусть. Он также рассказал, что часть своего детства провел в деревне.

"Если бы я не пожил в деревне, я бы не стал таким сильным", – сказал он.

Кроме того, Зверев отметил, что за годы работы в шоу-бизнесе он привык рано вставать. Также он нашел девушку, которая стала его невестой.

"Там и деревня хорошая, и невеста у меня хорошая и хозяйственная. И хозяйство свое, и все свое: свое молоко, свой творог, все свое", – поделился стилист.

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Комментарии 7

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ДВМ

02:02:16 17-10-2024

Там домишко неподалёку пустует, в деревушке Грязи.

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Гость

04:44:15 17-10-2024

Он же заднеприводный

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Гость из будущего

09:24:32 17-10-2024

Гость (04:44:15 17-10-2024) Он же заднеприводный ...
Проверяли или радар сработал?

  3 Нравится
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Гость

08:52:31 17-10-2024

Невесту Сережкой Лазаревым зовут?

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Гость

09:25:30 17-10-2024

Гость (08:52:31 17-10-2024) Невесту Сережкой Лазаревым зовут?...
Ярик Дронов

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Гость

09:46:36 17-10-2024

А самому сколько лет? Или уже отошел от дел?

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Гость

15:34:40 17-10-2024

Зато он в армии служил, в отличие от петушни из комментов.

  6 Нравится
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