Сергей Зверев признался, что хотел бы жить с невестой в деревне
Он признался, что избранницу уже выбрал
16 октября 2024, 23:10, ИА Амител
Сергей Зверев, известный стилист, поделился мечтами о жизни в деревне со своей невестой. Об этом сообщает Пятый канал.
По мнению Зверева, стилист может работать в этой сфере максимум до 40 лет, и примеры его коллег, которые продолжали трудиться до старости, вызывают у него грусть. Он также рассказал, что часть своего детства провел в деревне.
"Если бы я не пожил в деревне, я бы не стал таким сильным", – сказал он.
Кроме того, Зверев отметил, что за годы работы в шоу-бизнесе он привык рано вставать. Также он нашел девушку, которая стала его невестой.
"Там и деревня хорошая, и невеста у меня хорошая и хозяйственная. И хозяйство свое, и все свое: свое молоко, свой творог, все свое", – поделился стилист.
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