Сериал "Дом дракона" продлили на третий сезон

При этом только 16 июня состоится премьера второго

14 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Постер сериала "Дом дракона" / Max

Сериал "Дом дракона" получил продление на третий сезон до выхода второй части, сообщает зарубежное издание Deadline.

В HBO отметили, что "как никогда рады продолжить историю Дома Таргариенов и наблюдать, как эта команда снова ярко зажжет в третьем сезоне".

Премьера второго сезона сериала "Дом Дракона" состоится 16 июня. Это продолжение событий первого сезона и рассказ о дальнейшей войне между Таргариенами за Железный трон и Семь Королевств.

Все ключевые актеры из первой части вернутся к своим ролям, включая Риса Эванса, Эмму Д'Арси, Мэтта Смита и других.

"Дом Дракона" – приквел сериала "Игра престолов" (2011-2019), снятого по мотивам книг серии "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина. События нового сериала разворачиваются примерно за 200 лет до событий предыдущего.