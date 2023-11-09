Сертификаты на покупку первого семейного автомобиля могут начать выдавать в России

На его получение смогут рассчитывать семьи, в которых родился первый ребенок

09 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому молодым семьям предлагают выдавать сертификат на покупку первого автомобиля. Об этом сообщает "Российская газета".

В документе прописано, что сумма сертификата составит один миллион рублей. Претендовать на его получение смогут семьи, в которых родился первый ребенок, оба родителя моложе 35 лет. Доход семьи не должен превышать три миллиона рублей в год, а один из родителей должен быть гражданином России и постоянно проживать на территории страны.

Как отметили авторы законопроекта, автомобиль молодой семье необходим, чтобы возить ребенка в детсад, поликлинику и на различные секции.