Сертификаты на покупку первого семейного автомобиля могут начать выдавать в России
На его получение смогут рассчитывать семьи, в которых родился первый ребенок
09 ноября 2023, 06:30, ИА Амител
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому молодым семьям предлагают выдавать сертификат на покупку первого автомобиля. Об этом сообщает "Российская газета".
В документе прописано, что сумма сертификата составит один миллион рублей. Претендовать на его получение смогут семьи, в которых родился первый ребенок, оба родителя моложе 35 лет. Доход семьи не должен превышать три миллиона рублей в год, а один из родителей должен быть гражданином России и постоянно проживать на территории страны.
Как отметили авторы законопроекта, автомобиль молодой семье необходим, чтобы возить ребенка в детсад, поликлинику и на различные секции.
07:04:11 09-11-2023
Молодой семье в первую очередь нужно ЖИЛЬЕ... Сертификат на автомобиль это втюхивание ненужного металлолома
07:40:30 09-11-2023
ну все. как и с жильем тачки взлетят в цене
07:53:43 09-11-2023
чтобы возить ребенка в детсад, поликлинику и на различные секции. -------- вот это основание... а садиков побольше сделать, поликлиник там всяких чтоб ездить не надо было, а все было в шаговой доступности.
08:22:53 09-11-2023
Гость (07:53:43 09-11-2023) чтобы возить ребенка в детсад, поликлинику и на различные се... Посмотри как развивается город - многоэтажку за 2 года возводят, а поликлинику за 10 достроить не могут. Плюс куча коттеджных посёлков, где жизнь без автомобиля в принципе невозможна.
08:08:10 09-11-2023
Бедные нынешние родители. Нас мама возила в сад с пересадками на 2 троллейбусах. До поликлиники ездили на трамвае. Нежные все стали.
08:21:13 09-11-2023
Гость (08:08:10 09-11-2023) Бедные нынешние родители. Нас мама возила в сад с пересадкам... А раньше бабы в поле рожали. Но тебя-то поди в роддом везли? Или ты не из нежных?
09:24:44 09-11-2023
Только рожайте, все для вас...
09:44:36 09-11-2023
А другие это оплатят в акцизах и сборах на новые машины. Умерьте аппетиты и машины станут более доступными.
09:51:26 09-11-2023
Наконец-то, дождались. Москвич 3е можно будет взять не за 4 млн, а всего за 3. Халява то какая. Ждем с нетерпением, хоть бы с НГ не подорожал